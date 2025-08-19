Utbildningsanställning anestesisjuksköterska
Vi erbjuder dig som sjuksköterska att läsa en specialistutbildning på arbetstid med bibehållen lön i en så kallad utbildningsanställning.
Samtidigt som du studerar blir du tillsvidareanställd på enheten där du sedan kommer att arbeta som färdig specialistsjuksköterska. Den här tjänsten söker du separat och utbildningen söker du genom antagning.se.
Utbildningsanställning | Region Kalmar Län
Om dig
Om du gillar att vara där det händer och kan hålla lugnet i en pressad situation kommer du trivas som anestesisjuksköterska! Vi söker dig som är intresserad av ett utmanande och varierande jobb där du på kort tid ska bygga tillit mellan dig och patienten. För att klara det behöver du vara både empatisk, strukturerad och kunna arbeta självgående. Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och är anställd eller är intresserad av en anställning inom Region Kalmar län.
Din framtida arbetsplats
Operationskliniken innefattar dagkirurgi, endoskopi och sterilteknisk enhet. Vi har fem operationssalar och tre endoskopisalar som alla är utrustade med den senaste tekniken.
Oskarshamns sjukhus är ett av tre sjukhus i Kalmar län och har drygt 400 medarbetare. Sjukhuset är ett litet sjukhus med snabba beslutsvägar och nära kontakter mellan enheterna. Här finns bland annat medicinsk specialistvård, röntgen, planerad kirurgi och ortopedi. Sjukhuset ligger nära Oskarshamns centrum och nära till skärgården.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/555". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073) Arbetsplats
Oskarshamns sjukhus Kontakt
Jonas Nyberg, Avdelningschef 010-3582539 Jobbnummer
9465764