Utbildningsadministratör
2026-03-27
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för medicin söker nu en utbildningsadministratör som vill vara med och stärka och utveckla vårt stöd till utbildningen. Institutionen tillhör Sahlgrenska akademin och har drygt 400 anställda och cirka 300 doktorander. Vi utbildar framtidens folkhälsovetare, läkare, dietister och andra professioner inom hälso- och sjukvården. Vår forskning omfattar hela det medicinska fältet - från stora folksjukdomar till samhällsmedicin och folkhälsa - med målet att bidra till ny kunskap och utbildning för framtidens sjukvård. Verksamheten omsätter cirka 570 miljoner kronor.
Den kliniska verksamheten i Västra Götaland är ständigt närvarande i vår miljö. Vi har ett omfattande samarbete med sjukvården inom både forskning och utbildning, och många av våra medarbetare har uppdrag både inom universitetet och Västra Götalandsregionen. Det skapar en komplex och stimulerande miljö som ställer höga krav på administrationen - och ger stora möjligheter att bidra i en verksamhet med tydlig samhällsnytta.
Den administrativa avdelningen på institutionen består av ca 40 medarbetare inom HR, ekonomi, utbildning, kommunikation och ledningsstöd. Som utbildningsadministratör hos oss blir du en del av ett nätverk med 15 utbildningsadministratörer som tar gemensamt ansvar för helheten och möts både i formella och informella sammanhang. I gruppen råder en hjälpsam kultur med hög kompetens och god trivsel.
Arbetsuppgifter
Att arbeta som utbildningsadministratör är ansvarsfullt och varierande. Du har en central roll inom dina kurser och ett nära samarbete med kursledning och lärare samt med dina kollegor inom den administrativa enheten. I arbetsuppgifterna ingår bland annat administration av våra kurssidor, schemaläggning och lokalbokning, hantering av examinationer, resultatrapportering, arkivering, samt att vägleda och hjälpa studenter och lärare i olika administrativa ärenden.
Tjänsten omfattar även administrativt stöd i samband med disputationer och licentiatseminarier - akademiska högtider där du har ett helhetsansvar från planering till genomförande. Du ansvarar för exempelvis annonsering, bokningar och beställningar samt är kontaktperson för inbjudna deltagare och gäster. I rollen ingår dessutom handläggning, uppföljning och diarieföring av dokumentation inom forskarutbildningen.
Andra administrativa arbetsuppgifter i mindre omfattning kan förekomma.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har en för tjänsten relevant högskoleutbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har flerårig erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete och god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av utbildningsadministration inom högskola eller universitet, liksom av övrigt kvalificerat administrativt arbete i en akademisk miljö. Vi ser det även som meritande om du har erfarenhet av för tjänsten relevanta administrativa system, såsom t.ex. Canvas, Ladok och Proceedo.
För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad, noggrann och ha en hög känsla för kvalitet. Du planerar och driver ditt arbete självständigt och har god förmåga att hantera flera parallella uppgifter i en komplex miljö. Du arbetar pragmatiskt och gör väl avvägda prioriteringar och anpassningar utifrån verksamhetens behov.
Du har ett professionellt förhållningssätt och skapar förtroende genom tydlig och effektiv kommunikation samt god samarbetsförmåga. Du värnar om goda relationer och bidrar aktivt till en öppen och stödjande arbetsmiljö.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställning
Anställningen är tillsvidare, heltid, med placering vid Institutionen för medicin. Tillträde snarast, enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Kontaktuppgifter för anställningen
Karin Ryrberg
Administrativ chef
031-786 5646karin.ryrberg@gu.se
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/jobba-hos-oss/sa-blir-du-en-av-oss#kollektivavtal-och-fackliga-foretradare
Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att registrera din ansökan elektroniskt via hemsidan: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar.
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-04-16
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
