Utbildningsadjutant
Försvarsmakten / Administratörsjobb / Boden Visa alla administratörsjobb i Boden
2026-04-17
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Boden
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du är med och bidrar till Sveriges försvarsförmåga? Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du ansvar, utveckling och utmaning hos en arbetsgivare som uppmuntrar till balans i livet och god hälsa. Vi står inför stora förändringar och söker dig som vill vara en del av vår tillväxtresa!
Stående kompaniet, KFE
Stående kompaniet är en del i Krigsförbandsenheten vid Bodens artilleriregemente A 8. Kompaniets uppgift är att vidmakthålla operativ beredskap med artilleriförband och består av yrkesofficerare, soldater och civila. Beredskapsförbandet ingår i den multinationella styrkan FLF Finland. Kompaniet vidmakthåller stående förbandsdelar och upprätthåller beredskap samt stödjer regementet inom teknisk tjänst.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som utbildningsadjutant kommer ditt arbete i huvudsak innebära att du är ett administrativt stöd till kompaniet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består bland annat av att:
• Hantera arbetstidsplanering
• Hantera inköp och matbeställningar
• Administrera resebeställningar
• Stötta kompaniets anställda med att administrera arbetstider och tillägg
Du utgör även ett allmänt administrativt stöd till kompaniets anställda. Uppgifter av praktisk karaktär kan förekomma.
För att kunna uppfylla Försvarsmaktens krav på fysisk standard ingår fysisk träning som en del av dina arbetsuppgifter.
Kvalifikationer
• Gymnasieexamen
Körkort B

Dina personliga egenskaper
Som person är du lyhörd och serviceminded. Du trivs med att vara ett stöd i det dagliga arbetet för att möjliggöra för kompaniets lösande av uppgifter. Du är flexibel, vilket innebär att du kan hantera förändringar i arbetstempo och variation av uppgifter. Efter en tid har du har god förmåga att prioritera bland dina uppgifter och kan arbeta självständigt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
Erfarenhet av administrativt arbete

Övrig information
Anställningsform: tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: heltid
Arbetsort: Boden
Tillträdesdatum: 2026-08-17 eller enligt överrenskommelse
Arbetstid: främst dagtid 07.30-16.30, men kvälls- och helg jobb förekommer.
Befattningen är civil och innebär en krigsplacering.
Tjänsteresor och internutbildning förekommer i tjänsten.
Kontaktuppgifter
Upplysningar om befattningen:
Kompanichef Tobias Olsson, 072-216 61 84
Information om rekryteringsprocessen:
Rekryteringskoordaintor Tova Berglund, 073-093 58 06, tova.pettersson@mil.se
Fackliga företrädare nås via växeln, 010-8248000
Ordförande Seko Försvar Boden: Susanne Thunberg
Ledamot Försvarsförbundet Boden: Annelie Forshage
Ordförande SAKO: Björn Arnemo
Ordförande Fackklubben Artilleristerna: Janne Almgren

Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-19. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-118465".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
Box 9113 (visa karta
)
961 19 BODEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryteringskoordinator
Tova Berglund tovaulrikapettersson@gmail.com 073-093 58 06 Jobbnummer
9860602