Utbildare till Utbildningscenter Norrköping
2026-01-02
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Utbildningsenheten ansvarar för myndighetens utbildningsförsörjning utifrån såväl Kriminalvårdens mål och strategival som omvärldens förändringar. I ansvaret ingår pedagogiskt ansvar för medarbetarnas lärande och utbildning. Enheten har i uppgift att svara för utvecklingsarbete avseende pedagogik, produktion, distansutbildning och e-lärande. Enhetens huvuduppgift är att analysera, planera, vidareutveckla, implementera och följa upp myndighetens långsiktiga utbildningsverksamhet och kompetensutveckling för de flesta yrkeskategorier inom myndigheten. Arbetet sker i nära samarbete med verksamheten och de myndighetsgemensamma personalutbildningarna genomförs och kvalitetssäkras av enheten.
Kriminalvårdens sex utbildningscenter finns i Härnösand, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg samt Malmö. Utbildningscenter Norrköping ligger på Slottsgatan 77-79 mittemot Kriminalvårdens nationella huvudkontor.

Publiceringsdatum
2026-01-02

Arbetsuppgifter
Som utbildare kommer du att ansvara för att förmedla Kriminalvårdens uppdrag, mål, vision och värdegrund. I uppdraget ingår att föreläsa, planera och leda övningar och seminarier samt handleda enskilda medarbetare och studiegrupper.
Som utbildare är du arbetsgivarens representant och ska bedöma medarbetaren i utbildning utefter mål och kriterier. Du kommer att samarbeta med såväl kollegor som interna och externa samarbetspartners. Uppföljning, utvärdering och dokumentation är en väsentlig del av arbetet. Som utbildare bidrar du aktivt med perspektiv, erfarenheter och bedömningar i uppföljning och revidering av utbildningar och även enskilda delmoment.
Du kommer att arbeta i en verksamhet under expansion och ta stort ansvar för att söka information, planera och genomföra ditt arbete inom givna ramar och utifrån gällande riktlinjer.Kvalifikationer
Vi söker dig som arbetar bra med andra och som anpassar ditt sätt att förmedla budskap efter mottagaren. Du har förmågan att tala klart, välformulerat och engagerat i enskilda möten samt små och stora grupper. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt, samt är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard när det gäller att leverera. Vidare har du lätt för att snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Högskoleutbildning med för Kriminalvården relevant inriktning eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Genomförd Kriminalvårdsutbildning
* Väl vitsordad erfarenhet från klientnära arbete inom Kriminalvården
* Erfarenhet av att hålla i utbildningar, föreläsningar eller presentationer
* Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
* Eftergymnasial pedagogisk utbildning
* Genomförd instruktörsutbildning i konflikthantering
* Genomförd utbildning i HP/VSP
* Erfarenhet av att handleda kollegor
* Erfarenhet av att leda gruppövningar
* Erfarenhet av dokumentation, utvärdering och uppföljning
* Erfarenhet av att bedöma kursdeltagare utefter mål och kriterier
* Erfarenhet av att använda IT som stöd i arbetet
* Kunskap i presentationsteknik och digital undervisning
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C295390". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Utbildningsenheten Kontakt
Gruppchef
Mickael Is mickael.is@kriminalvarden.se 0114965280
9666998