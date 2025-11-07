Utbildade flygplatskontrollanter till Securitas Västerås
2025-11-07
Företagsbeskrivning
Securitas har en viktig roll i samhället och förvaltar ett av Sveriges viktigaste uppdrag - att skydda och hjälpa människor att känna sig trygga. Nu har du chansen att bli en del av Sveriges största säkerhetsföretag. Oavsett om du vill jobba mycket eller lite, dag eller natt så behöver vi bli fler.
Som landets största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan. Vi strävar efter ett enhetligt ledarskap med balans mellan förväntningar och förutsättningar. Du tar hand om människors säkerhet - Securitas tar hand om dig.
Securitas Sverige krigsplacerar sin personal. Detta innebär i korthet att du som anställd kommer, i händelse av krig, ha kvar din anställning och arbetsledas av Securitas.
Om rollen
Är du utbildad flygplatskontrollant och söker ett extraarbete vid sidan av studierna kanske? Du kanske har lämnat arbetslivet men är på jakt efter en extra inkomst? Det här jobbet passar dig som vill jobba några pass i veckan, ofta är passen mellan 2-3 h.
Vi på Securitas letar just nu efter dig som har utbildning som flygplatskontrollant och är intresserad av att arbeta hos oss som timanställd. Våra arbetstider följer flygplatsens öppettider, vilket kan innebära både tidiga morgnar och sena kvällspass samt helgarbete. Om du trivs i en roll där du kommer i kontakt med många olika typer av människor kan du vara den vi söker.
Som flygplatskontrollant arbetar du med service & säkerhetsarbete inom flygplatsområdet och har ständig kontakt med människor som är på resande fot i en internationell miljö. I denna dynamiska, internationella och flerspråkiga miljö är du som flygplatskontrollant en del av en dedikerad grupp som tillhandahåller sina tjänster till flygplatser, flygbolag och många andra flygplatsrelaterande företag. Ditt jobb är att kontrollera och dubbelkontrollera alla tänkbara hot, och att skapa en säker, trygg och trevlig upplevelse för resande och besökare.
Du kommer till exempel att:
Säkerhetskontrollera passagerare
Säkerhetskontrollera bagage och varor
Kontrollera fordon, byggnader och uppställningsplatser grundligt
Kontrollera flygpost, fraktgods och serveringsutrustning
I samband med anställning erbjuder Securitas att utbilda dig med alla relevanta utbildningar för att du ska kunna genomföra arbetet.
Kravspecifikation
Specifika krav:
Du är utbildad flyplatskontrollant
Du har godkända betyg i svenska och engelska från första året i gymnasiet
B-körkort
Du är flytande i såväl svenska som engelska. Talar du ytterligare språk är detta meriterande
Kunna redogöra din sysselsättning 5 senaste åren
Meriterande:
erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
Som person tror vi att du är en serviceinriktad, lugn och organiserad person som kan hantera periodvis högt arbetstempo. Vi ser gärna att du som söker är tålmodig och har ett stort intresse för teknik och har lätt att förstå instruktioner.
Ytterligare information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Vi jobbar med löpande urval, så om du är intresserad av tjänsten - skicka din ansökan redan idag!
I den här rekryteringen kommer du att träffa vår digitala kollega Hubert - ett AI-stöd som hjälper oss att få en rättvis och likvärdig bild av dina erfarenheter och hur du agerar i olika situationer. Hubert gör att alla som uppfyller grundkraven får samma möjlighet att gå vidare, även när det är många sökande. Lägg därför gärna lite extra omtanke på dina svar.
Har du frågor kring rollen är du välkommen att höra av dig till kontaktperson: benny.broback@securitas.se
Tjänsterna är vid behov och timanställning med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6mån provanställning
Vi arbetar med urvalstester
Vi kommunicerar i första hand via mail
Sista ansökningsdag är 2025-11-30.
För anställning inom Securitas Sverige AB krävs det att du har godkända betyg från gymnasiet i svenska och engelska samt blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag (den ansökan görs av Securitas). Beroende på befattning kan även säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585) bli aktuell. För att utreda och bedöma om du uppfyller kraven för att bli godkänd enligt respektive författning sker en bakgrundskontroll. Bedömningen avser laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan ex. komma från dig själv, öppna källor eller myndigheter. Vi tillämpar en helhetsbedömning vid prövning av lämplighet för respektive befattning.
Lön och anställningsförhållanden baseras på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet.
