Utbildad barnskötare
Idyllen AB / Barnskötarjobb / Västerås Visa alla barnskötarjobb i Västerås
2026-06-22
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Vi utökar vårt team och söker en utbildad barnskötare till Idyllen. Förskolan är en del av Tivoli Förskolor AB.
Vi uppskattar alla ansökningar, men har tyvärr endast möjlighet att återkoppla till de som blir aktuella för nästa steg.
Om förskolan Idyllen:
Idyllen erbjuder en lantlig förskola ute på landet, med skog och natur i närheten samt en stor inbjudande gård som erbjuder goda förutsättningar till rörelse och lek. Vi är en mellanstor förskola med ca 40 barn, stora rymliga lokaler, fördelade på avdelningarna; Solrosen, Vitsipporna och Tussilago. På Idyllen har vi en egen kock som tillagar dagens måltider. På Idyllen tror vi på det kompetenta barnet där vi erbjuder barnen olika verktyg och redskap i att utvecklas i sitt lärande, allt utifrån barnens behov, intresse och förutsättningar. Vi erbjuder flera mötesplatser, både inne och ute, där undervisning sker i den mindre gruppen, där fokus ligger på att barnen får prova och utforska enskilt, tillsammans och med stöd av medforskande pedagoger. På Idyllen ska alla mötas av glädje, engagemang och professionalism.
Vår vision är att barnen ska erbjudas en rolig, trygg, inkluderande och likvärdig utbildning med lek, utveckling och värdegrund i fokus! Varje barn ska känna glädje och meningsfullhet på vår förskola.
Om organisationen - Tivoli förskolor:
Vi är en förskolekoncern som driver ett antal förskolor i Stockholm, Solna, Håbo, Västerås, Bålsta, Sollentuna och Täby, där vi strävar efter en trygg miljö för de många barn våra fantastiska medarbetare ansvarar för varje dag.
Vår vision är att barn skall få möjlighet att bli självständiga och reflekterande människor med respekt för allas lika värde. Vi vill genomföra det genom att erbjuda en idérik och stimulerande miljö och varierande material samt genom att utgå från barnens intressen och behov. Vi tror och arbetar efter förhållningssättet att pedagoger som medutforskare skapar ett klimat där barnen känner sig delaktiga i sitt eget lärande på ett lustfyllt sätt.
För att kunna arbeta på Idyllen måste du ha körkort och tillgång till bil. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: rektor@forskolanidyllen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Idyllen AB
(org.nr 559153-6064)
Harakers skola 1 (visa karta
)
726 91 SKULTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Förskolan Idyllen Kontakt
Caroline Söderqvist Kumlin rektor@forskolanidyllen.se 0721851351 Jobbnummer
9973592