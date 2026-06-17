Utbetalningshandläggare
Länsstyrelsen i Västra Götalands län / Ekonomiassistentjobb / Mariestad Visa alla ekonomiassistentjobb i Mariestad
2026-06-17
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Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället. Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner, näringsliv och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare. Länsstyrelsen har en bred verksamhet och en mycket viktig roll inom flera samhällsområden. Det gäller inte minst de högaktuella utmaningarna med regional tillväxt och att genomföra den gröna omställningen, utveckla det civila försvaret och vårda demokratin.
Länsstyrelsen är en regional statlig myndighet med cirka 1 000 trevliga och kompetenta medarbetare. Vi har verksamhet på flera orter i Västra Götaland men även i övriga Sverige i och med att vi ansvarar för IT-verksamheten till alla länsstyrelser.Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
Vi på Landsbygdsavdelningen arbetar för en levande landsbygd med en god livsmedelsproduktion och en sund livsmedelshantering. Vi arbetar med miljömålen i fokus och försöker ta vara på och utveckla landsbygdens företag utifrån ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Avdelningen består av cirka 150 medarbetare som på sikt kommer att finnas i Borås, Mariestad, Vänersborg och Göteborg. På avdelningen finns tre enheter, som är indelade i funktioner.
Funktionen för landsbygdsstöd hanterar bland annat ett stort antal stöd inom Strategisk plan och Havs- fiskeri- och vattenbruksprogrammet. Det rör allt från startstöd till djurstallar, förädling och fiske. Vi jobbar hela tiden flexibelt för att tillsammans kunna möta inflödet av ärenden och lösa vårt uppdrag på bästa sätt. Handläggargruppen består ca 15 medarbetare som finns på fyra orter.
Vi rekryterar nu en utbetalningshandläggare för utbetalningar inom Strategisk plan och Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet
Tjänstens huvudsakliga arbetsuppgifter är att tillsammans med kollegor ansvara för:
Effektiv utredning och handläggning av hela processen av ansökan om utbetalning av alla typer av stöd inom Strategisk plan och Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet.
Informationsgivning för att säkerställa en god måluppfyllelse.
Ständig kompetensutveckling för att säkerställa att rätt/uppdaterad kunskap finns för att kunna hantera ovanstående arbetsuppgifter.
Utvecklingsarbete kopplat till arbetssätt och verksamhet i samverkan med andra.
Vi utvecklar alltid vår verksamhet och du behöver därför vara öppen för att dina arbetsuppgifter kan komma att förändras över tid efter verksamhetens behov.
Placeringsort: Mariestad eller Göteborg
Resor ingår i tjänsten. Vi försöker att i så stor utsträckning som möjligt använda oss av buss och tåg när vi reser. Vi erbjuder möjlighet till distansarbete under en del av arbetstiden under förutsättning att det fungerar för verksamheten.Kvalifikationer
Krav
Akademisk utbildning som ekonom
Erfarenhet av, intresse för och förmåga att arbeta digitalt och förstå nyttan av ett digitalt arbetssätt
Kunskaper i Office-paketet
B-körkort
Meriterande
Utbildning inom lantbruk.
Erfarenhet av arbete inom lantbruk.
Erfarenhet av handläggning av utbetalningar av projekt- och/eller företags-/investeringsstöd i Landsbygdsprogrammet eller Strategisk plan.
Erfarenhet av annan handläggning inom Landsbygdsprogrammet eller Strategisk plan.
Minst två års erfarenhet av handläggning inom offentlig sektor.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen som utbetalningshandläggare behöver du tycka om att möta människor, skapa goda relationer och bygga förtroende hos dem du möter. Du är självgående och löser efter eget huvud och i samverkan med andra de problem du möter i ditt arbete. Du behöver trivas med att arbeta både i grupp och självständigt.
Du har en förmåga att se den större bilden och hålla fokus på de mål vi är satta att nå och anpassa arbetet därefter. Du hittar vägar att ta dig framåt i arbetet, även om du rör dig på okänd mark. Du ser också vad som behöver göras och tar initiativ för att hantera behov eller problem som uppstår. Du gör det med omsorg om den tid och de resurser som står till vårt förfogande genom en effektiv hantering. Du har förståelse för det ansvar som det innebär att arbeta som statstjänsteperson.
Ditt omdöme är gott och du har en god förmåga att göra lämpliga avvägningar och fatta egna beslut kring hantering, men vet samtidigt när det är läge att eskalera en fråga uppåt i organisationen.
Verksamhetens förändrade behov kräver att du har ett flexibelt förhållningssätt. Det innebär att du behöver vara beredd att hantera flera olika åtgärder och lära dig nytt allteftersom uppdrag eller inflöde förändras.
Att utveckla arbetssätt, såväl digitalt som praktiskt, är en del av arbetet och det är viktigt att du är bekväm med det.
Bra att veta
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Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till Maria Heydorn Lagerlöf från den 29 juni, se kontaktuppgifter.
Länsstyrelsen är en beredskapsmyndighet och har ett särskilt utpekat ansvar under kris och krig/höjd beredskap.
Anställningen kan komma att inledas med 6 månaders provanställning.
Vi har valt rekryteringskanaler och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen I Västra Götalands Län
(org.nr 202100-2361), https://www.lansstyrelsen.se/
Södra hamngatan 3 (visa karta
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403 40 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länsstyrelsen Västra Götaland, Funktionen För Landsbygdsstöd Kontakt
Camilla Nisén, ST 010-2245282 Jobbnummer
9968363