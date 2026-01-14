Utan dig kan jag inte vara jag!
Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i andra delar i Sverige. Vi söker nu personliga assistenter till kund som bor i Visby.
Ta chansen och sök ett arbete som personlig assistent hos mig- det är ett arbete där ingen dag är den andra lik.
Just nu söker jag både en ordinarie assistent till en halvtidstjänst samt någon som kan jobba vid behov. Kanske pluggar du och behöver ett extrajobb, eller jobbar deltid och vill kombinera med ett jobb som personlig assistent.
Jag är en ung kvinna som bor i Visby med mina husdjur. Djur är ett av mina största intressen och som assistent hos mig behöver du kunna följa med på både hundpromenad och vara i stallet.
Jag tycker om barn och umgås en hel del med mina syskonbarn och familj. För mig är det viktigt att du som assistent är lyhörd, har en varm personlighet och ett professionellt arbetssätt. Du behöver kunna vara social men samtidigt även ha förmågan att läsa av situationen och veta när du ska ta ett steg tillbaka.
Har du inte arbetat som personlig assistent förut?
Ingen fara! Hos mig får du en ordentlig introduktion och vi stämmer av att du är trygg i din roll innan du börjar jobba helt självständigt.
För att arbeta hos mig behöver du ha körkort. Jag har en anpassad bil som du som assistent kör när jag behöver åka i väg på olika aktiviteter som till stall, gym eller bara för att umgås med vänner.
Personlig mognad och personkemi är viktigare än om du är man eller kvinna eller din ålder. Arbetspassen hos mig är oftast dygnspass men ibland förekommer även dagpass eller kvälls/nattpass. Du behöver kunna arbeta alla tider på dygnet för att fungera hos mig
Jag önskar att du uppvisar ett utdrag från Polisens belastningsregister i samband med anställning.
Tillsammans med mina assistenter är vi ett oslagbart team och vi ser fram emot att träffa dig! Vi anställer löpande så vänta inte med din ansökan!
Varmt välkommen med din ansökan!
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark.
Om du söker arbete som personlig assistent hos en vuxen kund behöver du kunna uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
Timlön enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans AB
(org.nr 556506-3772), http://www.sarnmark.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9684928