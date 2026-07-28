Du kommer förstå direkt om det här är för dig

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Dynami AB / Skogsjobb / Vara Visa alla skogsjobb i Vara
2026-07-28
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Om du aldrig har stått på en åker en tidig vårmorgon...
• då är det här förmodligen inte jobbet för dig.
Om du aldrig känt doften av nyharvad jord när våren äntligen kommit.
Om du aldrig känt den där speciella lukten när förstaskörden ligger på vallen och solen börjar värma.
Om du aldrig förstått varför en lantbrukare tittar upp mot himlen lite oftare än alla andra.
Om du aldrig känt glädjen när en nyfödd kvigkalv reser sig på vingliga ben.
Eller lugnet när man sitter ensam i traktorn en sen höstkväll och bara hör motorn och jorden som vänds bakom plogen.
Då kommer du förmodligen inte förstå våra kunder.
Och det är helt okej.
För det här jobbet är inte till för alla.
Vi söker inte en säljare.
Faktum är att vi inte ens tycker om ordet.
Vi söker någon som vill bli den människa som lantbrukaren ringer när ett viktigt beslut ska fattas.
Någon som lyssnar mer än pratar.
Någon som hellre hjälper än säljer.
För vi tror att när man hjälper människor på riktigt så kommer affärerna av sig själva.
Du behöver inte kunna någonting om batterier.
Du behöver inte kunna någonting om reservkraft.
Du behöver inte kunna någonting om solceller.
Du behöver inte kunna sälja.
Det kommer vi att lära dig.
Det vi däremot inte kan lära dig är vem du är.
Vi letar efter en särskild sorts människa.
En människa som håller det den lovar.
En människa som svarar när kunden ringer.
Och kan man inte svara...
• då ringer man tillbaka.
En människa som kommer när man sagt att man ska komma.
En människa som vågar säga:
"Jag hade fel."
För den som vågar erkänna ett misstag bygger mer förtroende än den som försöker dölja det.
Vi letar efter människor som står rakryggade.
Som är ärliga.
Som tar ansvar.
Som behandlar andra så som de själva vill bli behandlade.
Vi tror fortfarande att ett handslag betyder något.
Hos oss kommer du inte få en snabb introduktion.
Du kommer få en utbildning.
En lång utbildning.
Vi kommer lära dig allt vi kan.
Inte på en månad.
Inte på ett halvår.
Det kommer ta flera år.
Precis som ett riktigt hantverk gör.
Vi kommer ställa höga krav på dig.
För våra kunder förtjänar inget mindre.
Målet är enkelt.
Om några år ska du vara en av Sveriges skickligaste rådgivare inom energisystem för lantbruk.
Inte för att du kan sälja.
Utan för att du förstår människorna du hjälper.
Vi tror inte att ett CV berättar vem du är.
Vi tror inte heller att dina betyg gör det.
Var du duktig i skolan?
Bra.
Var du inte det?
Det spelar faktiskt ingen större roll.
Vi kommer antagligen inte fråga efter dina betyg ändå.
Det vi är nyfikna på är om du är nyfiken.
Om du vill lära dig.
Om du har karaktären att fortsätta även när det blir svårt.
Det går inte att sätta ett betyg på.
Skicka inte ett perfekt CV.
Skicka framför allt inte ett CV som ser ut att vara skrivet av AI.
Vi vill mycket hellre läsa ett personligt mejl med några stavfel än ett perfekt dokument utan personlighet.
Berätta vem du är.
Berätta var du kommer ifrån.
Berätta varför just du vill arbeta med Sveriges lantbrukare.
Det räcker långt.
Vi kommer investera flera år av vårt liv i dig.
Vi hoppas att du vill göra samma sak med oss.
Och om du någon gång väljer att lämna Dynami...
• då hoppas vi att du gör det som en människa som hela branschen vill anställa.
För då har vi lyckats.
Om du läste hela annonsen och kände att det här handlade om dig...
• då ser vi fram emot att få höra från dig.
Inte för att du vill ha ett jobb.
Utan för att du vill bli riktigt, riktigt bra på något som faktiskt betyder något. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27
E-post: mats.fimmerstad@dynami.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Lärlingsprogram Dynami". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dynami AB
(org.nr 559022-4175), http://dynami.se
Ryda Backebo 1 (visa karta
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534 96 VARA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10014441