Uppsalahem söker en målare!
2025-12-16
Uppsalahem är Uppsalas ledande bostadsbolag och har ca 300 engagerade medarbetare som förvaltar vårt bestånd av ca 18 000 lägenheter. Hos oss får du arbeta med något av det som är mest betydelsefullt för människor, deras hem.
Ditt uppdrag hos oss
Din tjänst som målare ingår i avdelningen Bostadsservice, Uppsalahems interna specialistavdelning, som servar hyresgäster när det uppstår något fel samt hanterar driftsfrågor och underhåll. Uppsalahem söker en yrkesskicklig målare som kommer att arbeta med underhålls- och förbättringsmåleri både in- och utvändigt inom Uppsalahems fastighetsbestånd. Rollen omfattar daglig kundkontakt därför ser vi att du är kommunikativ och duktig på att bygga goda relationer. Dina arbetsorder får du genom vårt ärendehanteringssystem direkt in i din telefon/surfplatta.
Vem är du?Vi söker dig som:
Har en avslutad gymnasial utbildning
Utbildad målare med yrkesbevis
Har varit yrkesverksam några år
Har B-körkort
God kommunikationsförmåga på svenska
I rollen arbetar du självständigt i hyresgästernas hem och i våra lokaler. För att trivas i tjänsten är du driven och engagerad, van att ta egna beslut och trivs med att arbeta självständigt.
Vi på Uppsalahem Välkommen till oss på Uppsalahem! Vi är vad vi heter, hem för var sjätte Uppsalabo. Vi äger, förvaltar och bygger bostäder för stora, små dagdrömmare, tv-tittare, fågelskådare och gamers. Vill du vara med och jobba för ett levande och hållbart Uppsala där alla kan leva och trivas? Som det ledande bostadsbolaget i Uppsala är vår vision att bli Sveriges bästa bostadsbolag. Läs mer om oss, vår historia och våra värderingar på www.uppsalahem.se.
Här kan du även läsa mer om vilka förmåner vi erbjuder.
Om anställningen
Omfattning: Heltid Arbetstider: 7-16 mån-fre Anställningsform: Tillsvidareanställning Start: Omgående Placering: Bostadsservice
Nyfiken?
Vill du veta mer om tjänsten? Då ska du kontakta chef utförare Kenth Sandgren, kenth.sandgren@uppsalahem.se
. Vi går igenom ansökningarna löpande så rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Varmt välkommen med din ansökan senast 2026-01-23.
Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsalahem AB
(org.nr 556137-3589), https://www.uppsalahem.se/om-oss/ Arbetsplats
Uppsalahem Kontakt
Carina Elofsson Mumford carina.elofsson-mumford@uppsalahem.se Jobbnummer
9646140