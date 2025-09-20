Upphandlingskonsult till Almi!
2025-09-20
Är du en erfaren upphandlare som vill göra skillnad för svenska företag? Vill du arbeta i en roll där du får både eget ansvar och möjlighet att bidra till utvecklingen av upphandlingsprocesser? Då kan detta uppdrag på Almi vara rätt för dig!
OM TJÄNSTEN
I rollen som upphandlingskonsult på Almi kommer du leda och genomföra annonserade upphandlingar inom flera spännande områden, samtidigt som du stödjer verksamheten vid direktupphandlingar. Du får arbeta nära interna resurser och ta ansvar för hela processen - från förstudie till kontraktsskrivning.
Dina arbetsuppgifter
Kommande upphandlingar kan exempelvis vara:
• Företagshälsovård
• Talarförmedling
• Rapporter och undersökningar
• IT-relaterade upphandlingar
Du kommer även ha möjlighet att bidra till utvecklingen av Almis mallar och upphandlingsdokument, vilket gör din insats ännu mer värdefull.
VI SÖKER DIG SOM
Skallkrav
• Utbildning inom inköp, ekonomi eller juridik
• Minst 4 års erfarenhet av att genomföra olika typer av offentliga upphandlingar
• Erfarenhet av upphandlingsverktyget e-Avrop
Börkrav
• Erfarenhet av upphandlingar inom HR, kommunikation och IT
Dina personliga egenskaper
• Drivande och självgående
• Kommunikativ och tydlig i samarbeten
Övrig information
• Arbetet sker på Almis kontor i centrala Stockholm cirka 3 dagar per vecka, remote övriga dagar
• Uppdragslängd: 2025-10-01 till 2026-03-31
• Det finns option på förlängning längst till och med 2026-09-30.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Heltid Ersättning
