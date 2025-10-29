Upphandlare till universitetskansliet
2025-10-29
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt närmare 2,1 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 900 anställda och har 18 700 studenter.
De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Vi söker dig som vill bidra till att stärka och utveckla vårt team för att möta universitetets framtida behov av inköp och upphandling. Som upphandlare är du en viktig del av vårt upphandlingsteam och tillsammans ansvarar ni för att planera, genomföra och samordna universitetets upphandlingsverksamhet samt att upphandlingsförfaranden sker i enlighet med lagar och andra bestämmelser.
I rollen som upphandlare ingår att styra och driva upphandlingar från planering till avtal, rörande både varor och tjänster. Du kommer att arbeta nära verksamheten för att kunna ge våra chefer, medarbetare, forskare och lärare bästa möjliga stöd och support i upphandlingsfrågor. Du ska delta i arbetet med att utbilda och informera om aktuella avtal, lagar, inköps- och upphandlingsrutiner gentemot övrig verksamhet. I upphandlingsfunktionens uppdrag ingår även uppföljning och analys av inköpsbeteenden, uppföljning av befintliga avtal samt utveckling av upphandlingsfunktionens interna hjälpmedel i form av mallar, hemsida och avtalsdatabaser.
Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med breda kontaktytor - både inom universitetet och externt - på svenska och engelska.Publiceringsdatum2025-10-29KvalifikationerUtbildningsbakgrund
Du har akademisk examen, eller annan utbildning vi bedömer som likvärdig, inom relevant område som exempelvis inköp, juridik eller ekonomi.Erfarenheter
Du har flera års erfarenhet av offentlig upphandling och har bedrivit upphandlingar inom olika förfaranden. Meriterande är om du har arbetat som upphandlare inom statlig myndighet samt om du även har god kännedom inom upphandlingsjuridik.Dina egenskaper
Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska. Du är nyfiken, driven, har hög integritet och lätt för att skapa och upprätthålla goda relationer. Arbetet kräver att du har ett noggrant, systematiskt och strukturerat arbetssätt.
Utöver detta har du ett lösningsinriktat förhållningssätt, god analytisk förmåga samt förmåga att arbeta såväl självständigt som i team. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Mer om oss
Vi erbjuder en trivsam stämning och stimulerande arbetsuppgifter i en inspirerande miljö. Vi lägger stor vikt vid hälsa och välmående och erbjuder därför flextid, möjlighet till distansarbete samt två timmars friskvård per vecka.
Vi jobbar aktivt med ständigt förbättringsarbete, vilket betyder att det finns goda möjligheter för alla inom teamet att påverka metoder och arbetssätt. Vi ser att du som söker tjänsten också vill arbeta proaktivt och bidra till ständiga förbättringar tillsammans med oss.
Vi har ett transparent arbetssätt där vi delar kompetenser och erfarenheter. Vi har ett prestigelöst förhållningssätt där vi hjälper varandra, ser till att vi mår bra och har roligt på jobbet.
Omfattning och ort
Tjänsten gäller en tillsvidareanställning på heltid med placering i Luleå. Provanställning kan eventuellt tillämpas. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Ytterligare information
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Petra Rantatalo, enhetschef för Universitetskansliet, 0920-49 24 49 petra.rantatalo@ltu.se
Fackliga företrädare:
SACO-S Diana Chroneer, 0920-49 2037 diana.chroneer@ltu.se
OFR-S Marika Vesterberg, 0920-49 1721 marika.vesterberg@ltu.se
Stämmer annonsen in på dig? Tveka inte att skicka in din ansökan!
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och ev. examensbevis från universitet/högskola. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan måste vara skriven på svenska.
Sista dag att ansöka är 19 november, 2025
Referensnummer: 4521-2025 Ersättning
