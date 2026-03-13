Upphandlare till Säffle kommun
2026-03-13
Välkommen till oss!
I Säffle kommun både kan, vill och vågar vi. Tillsammans bygger vi en hållbar och demokratisk kommun genom tillit, ansvar och engagemang. Vi i Säffle kommun strävar efter att skapa en dynamisk och inkluderande gemenskap där invånarna känner sig trygga och engagerade, så har vi formulerat vår vision om hur vi vill leva i Säffle 2035.Publiceringsdatum2026-03-13Beskrivning
Säffle kommun befinner sig i en spännande fas där vi sedan några år tillbaka har infört kategoristyrning som ett nytt sätt att arbeta med inköp och upphandling.
Nu söker vi en upphandlare till kommunstyrelsens kanslienhet, en roll där du får möjlighet att arbeta med inköp/upphandlingar och samtidigt vara en del av ett team som driver utveckling och förbättring inom inköpsprocessen.Dina arbetsuppgifter
Som upphandlare hos oss kommer du att:
- Ansvara för genomförandet av upphandlingar enligt upphandlingslagstiftningar (LOU/LUF/LUK/LOV).
- Stödja kommunens verksamheter i inköps- och upphandlingsfrågor samt bidra med rådgivning.
- Delta i utvecklingsarbetet inom kanslienheten, där vi arbetar med kategoristyrning, e-handel och nya arbetssätt.
- Säkerställa att upphandlingar genomförs med hög kvalitet, affärsmässighet och i enlighet med gällande lagstiftning.Kvalifikationer
Vi söker dig som
- Har relevant utbildning inom juridik, ekonomi eller inköp och offentlig upphandling från yrkeshögskola.
- Har erfarenhet av upphandling enligt LOU eller liknande regelverk samt kan planera, leda och driva upphandlingsprojekt.
- Har grundläggande kunskaper om kategoristyrd inköpsprocess
- Har grundläggande kunskaper om AMA samt AB 04/ABT 06
- Har grundläggande kunskaper om upphandlingssystem e-avrop, där erfarenhet av e-avrop är meriterande
- Kan analysera inköpsdata och inköpsmönster.
- Har förmåga att kunna bedöma när robusthet, hållbarhet och/eller klimatanpassning behöver beaktas i upphandlingen.
- Har grundläggande kunskaper om ekonomiska principer, redovisning och finansiering samt vad som driver kostnader över tid.
- Har en förmåga att se vad som leder till goda affärer för bägge parter.
- Är strukturerad, noggrann och har god förmåga att kommunicera, samarbeta och förmåga att se helheten.
- Trivs med att arbeta både självständigt och i team, och har intresse för utveckling och förbättringsarbete.
- Har kunskap inom eller erfarenhet av grundläggande digitala verktyg och förmågan att kunna se digitaliseringens och AI:s möjligheter.Anställningsvillkor
- Heltid, tillsvidare
- Vi tillämpar kollektivavtal för kommunsektorn
- Individuell lönesättning enligt kollektivavtal
- Arbetsort; Säffle kommun
- Tillträde enligt överenskommelse
- Urval sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt
- Flextid och fria bad
För vidare information om våra verksamheter besök: https://www.saffle.se/
Läs mer om Säffle kommuns förmåner på vår http://jobb.saffle.se/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Ansökan ska skickas via brev till ansvarig chef. Vänd dig direkt till rekryterande chef enligt ovan kontaktuppgifter.
Säffle kommun tillämpar rökfri arbetstid. Vi undanber oss kontakt med annonsförsäljare och övriga media i den här rekryteringen.
