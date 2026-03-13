Upphandlare till förvaltningen för funktionsstöd
2026-03-13
Publiceringsdatum2026-03-13Beskrivning
Till enheten för inköp och upphandling inom förvaltningen för funktionsstöd söker vi nu en engagerad och kompetent upphandlare för ett vikariat på 12 månader.
I rollen som upphandlare arbetar du brett med både operativa och taktiska delar av inköpsprocessen. Ditt uppdrag är att stödja förvaltningens verksamheter i inköps- och upphandlingsfrågor, säkerställa att lagar och riktlinjer följs samt bidra till ett kostnadseffektivt och hållbart inköpsarbete. Du driver självständigt förnyade konkurrensutsättningar och direktupphandlingar.
Vill du vara med och göra skillnad för att möta ökade krav på strategiskt och professionellt inköpsarbete? Du blir en del av enheten inköp och upphandling som ansvarar för förvaltningen för funktionsstöds inköp och upphandlingar samt leverantörsreskontraprocesserna. Du kommer att samarbeta nära upphandlare, inköpsadministratörer och andra kollegor på enheten och på ekonomiavdelningen.Dina arbetsuppgifter
- Planera och genomföra förnyade konkurrensutsättningar och direktupphandlingar.
- Stödja verksamheten i inköp och avtalsfrågor.
- Ge rådgivning och utbildning till chefer och medarbetare i inköpsprocessen.
- Administrera leasingkontrakt.
Vi söker dig som har:
- Treårig högskoleexamen inom ekonomi eller tvåårig yrkeshögskoleexamen inom inköp/upphandling, alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
- Erfarenhet av inköp, upphandling eller avtalsadministration inom en större organisation, gärna inom offentlig verksamhet.
- Har god kunskap om Lagen om offentlig upphandling (LOU) och det regelverk som gäller vid inköp/avrop på ramavtal.
- God förmåga att arbeta strukturerat, analysera data och se samband.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom kommunal verksamhet.
Har du erfarenhet av affärssystem och e-handelssystem, till exempel Proceedo eller liknande så är även det en merit.
Det är också en fördel om du har erfarenhet av självständigt arbete inom inköps-/upphandlingsområdet.
Som person är du självständig, strukturerad och ansvarsfull. Du är kommunikativ och trivs med att samarbeta samt dela kunskap med andra för att uppnå goda resultat. Du ser möjligheter till förbättring och bidrar till ett effektivt och professionellt inköpsarbete. Övrig information
Vi erbjuder dig en dynamisk arbetsmiljö med kompetenta och hjälpsamma kollegor där du har möjlighet att påverka och utvecklas.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Bifoga examensbevis och betyg under övriga filer.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
- Trygg anställning med goda anställningsvillkor
- Heltid med möjlighet till deltid
- Introduktion vid nyanställning
- Kompetensutveckling
- Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp. Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1251". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Ulrika Törn, Enhetschef jonas.parsmo@fv.vision.se 031-3668033 Jobbnummer
9797585