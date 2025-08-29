Upphandlare med stenkoll på LOU
2025-08-29
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du jobba självständigt med att projektleda upphandlingar där du får arbeta tillsammans med kollegor från hela verksamheten? Är du både affärsmässig och kan leverera god service? Har du dessutom stenkoll på lagen om offentlig upphandling borde du läsa vidare!
Vi vill förstärka vår laguppställning med ännu fler kompetenta spelare, kanske är du vår nästa? Digg är en myndighet med ett viktigt uppdrag att driva digitaliseringen av det offentliga Sverige framåt. Vill du vara med på resan? Läs mer om Digg här.
Om jobbet
Vi behöver förstärka arbetet söker en upphandlare till enheten Styrning och uppföljning. På enheten arbetar vi med styrning och stöd i frågor rörande upphandling, avtalsuppföljning samt verksamhets- och ekonomistyrning. Vi är ett gäng på 9 personer som finns i Sundsvall och Umeå och vi träffas fysiskt ungefär en gång i månaden, därutöver arbetar vi främst digitalt.
Som upphandlare hos oss samordnar du upphandlingsfrågor inom myndigheten. Du ger rådgivning och stöd till verksamheten samt kvalitetsgranskar och följer upp inköpsprocessen. Du kommer med andra ord att projektleda upphandlingar och förnyade konkurrensutsättningar på ramavtal, främst gällande konsulter samt arbeta med avtalsuppföljning. Du förväntas också bidra i arbetet med verksamhetsutveckling. Det är ett självständigt arbete som sker främst via digitala verktyg då dina kollegor befinner sig på flera olika orter i landet.
Om dig
För att lyckas och trivas i den här rollen behöver du ha följande kompetenser, kunskaper och erfarenheter:
Kompetenser
• Affärsmässighet
• Flexibel
• Samarbetsförmåga
• Serviceinriktad
Kunskaper
• Mycket goda kunskaper i att arbeta med hela upphandlingsprocessen utifrån lagen om offentlig upphandling (LOU)
• God kunskap i något digitalt upphandlingssystem
• God kunskap i uppföljning av avtal (avtalscontrolling)
• Goda kunskaper i e-handelssystemet Visma proceedo
• God kunskap i svenska, både i tal och i skrift.
Erfarenheter
• Minst 5 års erfarenhet av upphandling inom LOU åt statlig verksamhet under de senaste 10 åren.
• God erfarenhet av att aktivt stödja verksamheten i behovsanalys, kravställning och att aktivt hålla i processen till dessa till dess att upphandling är avslutad samt att därefter ge stöd och råd under avtalstiden
• God erfarenhet av arbete med avtalsuppföljning
• God erfarenhet av arbete med e-handel inom offentlig verksamhet
• Erfarenhet av kravställning inom it och säkerhet
• Erfarenhet av att genomföra förnyade konkurrensutsättningar från kammarkollegiets avtal.
Du har en akademisk utbildning inom relevant område, en upphandlarcertifiering eller motsvarande erfarenhet som vi bedömer som likvärdig.
Om Digg och vad vi erbjuder
Digg är en myndighet som arbetar brett med att stödja och samordna digitaliseringen av den svenska offentliga förvaltningen. Vi utvecklar digital infrastruktur och tjänster som hjälper andra offentliga aktörer i deras digitalisering. Vi säkerställer även att digital offentlig service är tillgänglig för alla.
Eventuell organisationsförändring
I syfte att stärka digitaliseringsarbetet har regeringen gett Digg och Post-och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att lämna förslag på hur våra två myndigheter skulle kunna gå samman till en gemensam. Redovisningen lämnades till regeringen 14 mars och vi inväntar nu besked om en organisationsförändring ska genomföras. Vårt arbete med att digitalisera Sverige fortsätter, vi hoppas du vill vara med på resan.
Redovisning av uppdrag att lämna förslag på organisationsförändring
Hos oss arbetar engagerade personer som alla har en viktig roll i digitaliseringen av Sverige. Vi rekryterar långsiktigt och det är viktigt att du som medarbetare mår bra, har möjlighet att utvecklas på jobbet och trivs med det du gör.
När vi är i Diggs lokaler finns vi på huvudkontoret i centrala Sundsvall i moderna aktivitetsbaserade lokaler eller i ett mindre och modernt kontor i centrala Stockholm.Vi är positivt inställda till att ge utrymme för placering och arbetsvillkor som arbete hemifrån och mobilt arbete, utifrån verksamhetens och medarbetarens behov.
I det här jobbet behöver du inte vara knuten till Sundsvall eller Stockholm utan kan arbeta på distans. Då en kollega arbetar från Umeå ser vi gärna att du arbetar därifrån. Resor förekommer cirka 1 gång i månaden, oftast till Sundsvall och ibland till Stockholm.
Som sökande till det här jobbet kommer du behöva gå igenom en säkerhetsprövning då tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning. Mer information om vad säkerhetsprövning innebär kan du få här.
Sök
Vänta inte med att söka! Vi strävar efter att ha en så snabb, effektiv och fördomsfri process som möjligt och arbetar därför löpande, strukturerat och systematiskt med vårt urval. Ägna inte onödig tid åt att uppdatera ditt cv, svara istället på våra urvalsfrågor i ansökan.
Sista ansökningsdag är 22 september 2025.
Har du frågor om jobbet är du välkommen att kontakta enhetschef Maria Fanqvst på tel 010 484 73 16. Fackliga kontaktpersoner är Mattias Ekhem för Saco-S och Åsa Fridholm för ST. De nås via växeln på 0771-11 44 00.
Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
