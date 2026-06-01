Talent Acquisition Specialist Solna
Vill du arbeta som Talent Acquisition Specialist i Solna? I detta konsultuppdrag får du arbeta med rekrytering, search och datadriven Talent Acquisition. Rollen passar dig som vill kombinera strategiskt HR-arbete med operativ rekrytering i nära samarbete med chefer och HR.
Detta är ett konsultuppdrag via Jefferson Wells med placering hos vår kund i Solna. Uppdraget startar 2026-08-10 och pågår i cirka ett år, med god möjlighet till förlängning.
Din roll inom Talent Acquisition
Som Talent Acquisition Specialist har du helhetsansvar för rekryteringsprocessen - från behovsanalys och kravprofil till anställning. Rollen kombinerar strategiskt arbete inom kompetensförsörjning med operativ rekrytering.
Du arbetar både med annonsering och proaktiv search, med fokus på att attrahera rätt kompetens även inom mer specialiserade områden. Arbetet är datadrivet där du följer upp, analyserar och utvecklar rekryteringsprocesser och kandidatupplevelse.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvara för hela rekryteringsprocessen från start till mål
Arbeta med uppsökande rekrytering (search) och relationsbyggande
Skapa och publicera målgruppsanpassade annonser
Genomföra kompetensbaserade intervjuer, referenser och bedömningar
Vara ett strategiskt och coachande stöd till chefer och HR
Arbeta datadrivet med analys, uppföljning och förbättringar
Delta i utveckling av processer, verktyg och arbetssätt inom Talent Acquisition
Du blir en del av ett erfaret team som arbetar med hela talent-livscykeln - från employer branding till avslutad rekrytering.
Din profil - erfarenhet inom rekrytering & Talent Acquisition
Vi söker dig som har erfarenhet av rekrytering och trivs i en roll där analys, affärsförståelse och samarbete står i centrum.
Du arbetar strukturerat, självständigt och har en konsultativ approach gentemot verksamheten.
Vi ser gärna att du har:
3-5 års erfarenhet av rekrytering eller Talent Acquisition
Erfarenhet av proaktiv search och svårrekryterade roller
Stark analytisk förmåga och vana att arbeta datadrivet
Erfarenhet av kompetensbaserad rekrytering
Mycket god svenska och engelska i tal och skrift
Relevant högskoleutbildning inom HR eller liknande
Meriterande:
Erfarenhet av arbetspsykologiska tester och/eller assessment
Som person är du nyfiken, lösningsorienterad och relationsskapande. Du har förmågan att driva utveckling och förbättring samt bidra till ett inkluderande och professionellt arbetsklimat.
Om uppdraget och arbetsmiljön
Du kommer att arbeta i en större, teknikintensiv organisation där långsiktig kompetensförsörjning och samarbete är centrala delar av verksamheten. Kulturen präglas av professionalism, respekt och ett inkluderande förhållningssätt.
Organisationen arbetar aktivt med utveckling av sina rekryteringsprocesser och erbjuder en miljö där datadrivet arbetssätt och kontinuerlig förbättring står i fokus.
Observera att rollen kan omfattas av säkerhetsprövning enligt gällande regelverk.
Detta erbjuder Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett av Sveriges ledande konsultbolag med fokus på chefer och specialister. Som konsult hos oss får du tillgång till utvecklande uppdrag hos många av Sveriges mest attraktiva verksamheter och varumärken. Vi bryr oss om din karriär och din utveckling, och du får en personlig konsultchef med kunskap inom just ditt område. Jefferson Wells är en del av den globala koncernen ManpowerGroup, med målet att få både människor och verksamheter att växa.
Du ansöker genom att klicka på "Ansök" i jobbannonsen och registrera ditt CV.
Pga. GDPR tar vi ej emot ansökningar via mejl.
Denna process är ett konsultuppdrag och du blir anställd av Jefferson Wells.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
169 79 SOLNA Kontakt
Cecilia Åkerlind Nisser Cecilia.Nisser@jeffersonwells.se
9940425