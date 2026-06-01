Vikariat Lärare i Fritidshem Sörgårdsskolan
2026-06-01
Heltidstjänst, visstidsanställning LÅ 26/27 med start så snart som möjligt
Östersund är upplevelsemetropolen i hjärtat av naturen, med fjäll runt knuten och evenemang i världsklass. Här varvas aktivt friluftsliv med utvecklande arbetsliv, det är nära till jobb, vänner och skola. Östersund är också den expansiva universitetsstaden, där forskning och näringsliv utvecklas tillsammans, samtidigt som nya stadsdelar uppstår och utbuden breddas. Östersund är spännande nu, och du är välkommen att växa med oss.
Sörgårdsskolan i Brunflo ligger cirka två mil utanför Östersund, fint belägen med idrottsanläggningar, badhus och fina skogsområden i skolans närhet. Skolan har för närvarande cirka 110 elever i åldershomogena klasser i årskurs F-3. Publiceringsdatum2026-06-01Dina arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshemmet på Sörgårdsskolan bedriver du undervisning i fritidshemmet tillsammans med andra pedagoger samt deltar som resurs i skolarbetet i någon/några klasser. Du arbetar i skolans arbetslag där du tillsammans med kollegorna bedriver verksamhet med aktiviteter som följer uppsatta mål.
Fritidshemmet har två avdelningar. På fritids bedriver vi vårt huvudsakliga systematiska kvalitetsarbete och kompetensutveckling främst på ca 6-7 planeringsdagar, inbland delvis samtidigt med skola, arbetskvällar ca 5-6 gånger per år, ca kl.16-18, därutöver planeringar enskilt och avdelningsvis.
Både skola och fritidshem är aktiva i värdegrundskonceptet PAX som syftar till att skapa lugn, trygghet, glädje och studiero. Vi arbetar ständigt med att utveckla lärandet för elever och personal i fritidshemmet genom planerad fri lek och styrda aktiviteter för att uppnå mål och centralt innehåll i Läroplanen.
Stor vikt läggs på att utveckla elevernas sociala förmågor för att de ska kunna ta ansvar för sig själva och andra.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet fritidshem, men vi tar gärna emot obehörig personal med likvärdig utbildning och erfarenhet. Vi ser gärna att du har god samarbetsförmåga, en utvecklingsbenägenhet och är i allmänhet en lugn och stabil person som sätter eleven i främsta rummet.
Du förstår att många barn är i behov av stöd i det sociala samspelet och att vi vuxna har en tydlig roll i att vara ett stöd i detta arbete.
Så går rekryteringen till
I den här rekryteringen kommer vi att be dig om ett utdrag från belastningsregistret.
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Barn- och utbildningsförvaltningen
Förändra världen på riktigt! Att jobba med Östersunds alla barn och ungdomar är att vara med och bygga samhället och förändra vår värld, både globalt och lokalt. Det är viktigt. På riktigt. Här arbetar vi med förskola, grundskola och den anpassade grundskolan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds Kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/
Kyrkvägen 17 (visa karta
)
834 32 BRUNFLO Arbetsplats
Östersunds kommun Kontakt
Jesper Englund jesper.englund@ostersund.se Jobbnummer
9940423