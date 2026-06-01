Sommarvikarie till förskola
Förskolan Tärningen HB / Barnskötarjobb / Uppsala Visa alla barnskötarjobb i Uppsala
2026-06-01
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Förskolan Tärningen HB i Uppsala
Vi söker en glad, trygg, varm och ansvarstagande person som vill arbeta hos oss på förskolan under sommaren. Möjlighet till förlängning i höst finns. Barnen på förskolan är mellan 3 och 6 år.
Hos oss får du vara en viktig del av barnens vardag. Du kommer att möta barnen i lek och omsorg. Under vissa delar av dagen, och ibland hela dagar, kommer du självständigt ansvara för vår lilla barngrupp. Det är därför viktigt att du känner dig trygg med att ta ansvar och skapa en lugn och positiv miljö för barnen.
I tjänsten ingår även enklare köksuppgifter såsom uppvärmning av mat, diska, torka bord, plocka undan efter måltider och att hålla ordning i köket.
Erfarenhet av barn är ett måste.
Vi söker dig som:
• Talar och förstår svenska mycket väl.
• Är ansvarstagande.
• Trivs att arbeta både självständigt och tillsammans med en annan kollega.
• Har ett varmt bemötande och tycker om att vara tillsammans med barn.
• Är flexibel, hjälpsam och bidrar till en god stämning på förskolan.
Skriv och berätta varför du skulle passa hos oss.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-08
E-post: info@forskolantarningen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommarvikarie". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Förskolan Tärningen HB
Blekingev 10 (visa karta
)
757 58 UPPSALA Arbetsplats
Förskolan Tärningen Kontakt
Rektor
Eva Wessel info@forskolantarningen.se 0705-324 328 Jobbnummer
9940422