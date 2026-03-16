Uppdragsledare inom applikation
Länsstyrelsernas IT-avdelning är i en spännande utvecklingsfas där digitalisering, innovativa lösningar och säkerhets- och beredskapsfrågor är i fokus. Vår IT-miljö är omfattande och varierande. Den innefattar allt från modern infrastruktur till system som vi utvecklar själva. Framför allt kommer våra idéer hela samhället till nytta. Det ger en alldeles speciell känsla som är svår att slå.
Länsstyrelsernas verksamhet har en stor bredd och verkar inom områden som är högst aktuella i dagens samhälle. Digitalisering är en stark drivkraft för länsstyrelserna där IT ofta har en nyckelroll i att realisera behoven.
Länsstyrelsernas IT-avdelning är nationell och jobbar för samtliga 21 länsstyrelser i Sverige.
Vårt erbjudande
Lockas du av att jobba som uppdragsledare inom applikation och bidra till samhällsnytta? Har du koll på agila verktyg och erfarenhet av olika förvaltningsmodeller? Är du dessutom en fena på att kommunicera med verksamheten och gillar att driva många parallella uppdrag? Då kanske du är vår nya uppdragsledare!
Som uppdragsledare arbetar du med och tar ansvar för de uppdrag som ligger inom förvaltningsobjektet och är planerade inom förvaltningsplanen.
Du kommer att:
- planera och koordinera uppdragen
- följa upp uppdragen inom objektet
- delta i att vidareutveckla arbetssätt inom objekt och funktion
- arbeta med att planera i sprintar
- planera test inför driftsättning jobba med att koordinera driftsättning
- i förekommande falla utreda och analysera inom prioriterade uppdrag.
Du trivs i en roll där du hanterar flera uppdrag samtidigt och har ett nära samarbete med dina kollegor. I jobbet ingår många kontakter både internt inom avdelningen och med verksamheten, även med leverantörer och andra myndigheter. I den här rollen arbetar du med intressanta uppdrag tillsammans med engagerade och tillgängliga kollegor. Du är involverad i många aktiviteter med möjlighet att bidra till förbättringar, och ser hela uppdraget från start till driftsättning. Här har du en möjlighet att arbeta med tekniska lösningar som påverkar hela samhället.
Vi utvecklar alltid vår verksamhet och du behöver därför vara öppen för att dina arbetsuppgifter även kan komma att förändras under anställningens gång.
Länsstyrelsernas IT-avdelning finns över hela landet. Placeringsort är Göteborg, Karlstad eller Luleå. Vi erbjuder ett flexibelt arbete med goda möjligheter till distansarbete del av arbetstiden.
Om dig
För att lyckas i rollen söker vi dig som har ett strukturerat arbetssätt med en god förmåga att planera dina uppdrag och hålla koll på många parallella uppgifter och aktiviteter. Du driver dina uppdrag med uthållighet mot de mål som teamet har satt upp tillsammans. Du är nyfiken på att lära nytt.
Då rollen innebär många kontakter behöver du vara bra på att samarbeta och kommunikativ. Du har förmåga att uttrycka dig enkelt och förståeligt, både när du kommunicerar muntligt och när du skriver.
Då våra kollegor är utspridda på många orter i Sverige jobbar vi i mycket stor utsträckning med digitala möten, och det virtuella arbetssättet är något du trivs med.
För oss är personliga egenskaper viktiga och vi ser det som självklart att du agerar utifrån https://www.statskontoret.se/kunskapsstod-och-regler/forvaltningskultur/den-statliga-vardegrunden/
och bidrar till ett gott arbetsklimat.
Du har:
- en högskoleutbildning inom IT, eller en eftergymnasial utbildning inom projektledning/uppdragsledning i kombination med relevant arbetslivserfarenhet inom området
- erfarenhet av arbete som projektledare eller uppdragsledare inom IT
- erfarenhet av olika förvaltningsmodeller, tex PM3 och produktcentrisk modell
- erfarenhet av att arbeta i agila verktyg så som DevOps, Jira eller liknande.
Vi ser gärna att du har:
- erfarenhet av kravarbete
- erfarenhet av uppdragsledning inom organisationens egenutvecklade applikationer
- du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter i en anställning inom offentlig verksamhet.
Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning som speglar länens befolkning.
Välkommen med din ansökan!
Bra att veta
Läs mer om oss på vår webb https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/jobba-hos-oss/jobba-pa-it-avdelningen.html.
Vi finns också på https://www.linkedin.com/company/lansstyrelsernas-itavdelning/.
I den här rekryteringen vill vi inte att du bifogar något personligt brev. Istället kommer du att få besvara ett antal urvalsfrågor när du ansöker. Ansökan ska vara på svenska då det är vårt arbetsspråk.
Vi kan komma att bjuda in till intervjuer löpande under ansökningstiden.
Provanställning om sex månader kan komma att bli aktuellt.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhetsmedvetenhet. Säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras innan vi fattar beslut om anställning. För en del anställningar kan därför svenskt medborgarskap komma att krävas. Läs mer om säkerhetsprövning Personalsäkerhet - Säkerhetspolisen (sakerhetspolisen.se).
Vi har valt rekryteringskanaler och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag.
Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med rekryterande chef som står med i annonsen. Ersättning
Månadslön. Länsstyrelsen tillämpar individuell lönesättning.
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "112-10932-2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Västra Götalands län
(org.nr 202100-2361) Arbetsplats
Länsstyrelsernas IT-avdelning, Enheten för Applikationsstöd IT Kontakt
Annika Petersson, funktionschef 010-2244318 Jobbnummer
9800959