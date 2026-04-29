Uppdragsledande projektör
Göteborg Energi AB / Maskiningenjörsjobb / Göteborg
2026-04-29
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborg Energi AB i Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige
Vill du leda och utveckla framtidens energilösningar? Hos Göteborg Energi får du en nyckelroll i att samordna och driva projektering inom fjärrvärme, fjärrkyla och gas. Bli en del av vårt engagerade team och forma hållbara lösningar för framtiden!
Din uppgift
Som uppdragsledande projektör får du rollen som projekteringsledare vilket innebär att du ansvarar för samordning, styrning och uppföljning av den externa projekteringen inom Göteborg Energis affärsområde Värme och kyla. Rollen omfattar projektering av distributionsnät för fjärrvärme, fjärrkyla och gas och säkerställer att den externa projekteringen genomförs i enlighet med fastställda krav och mål.
I ansvaret ingår att övergripande säkerställa att levererad projektering uppfyller tekniska krav, tekniska standarder samt gällande lagar och regelverk. Du följer upp projekteringsleveranser avseende kostnad, kvalitet och tid.
Du arbetar nära samordnande projektör inom projekteringsgruppen samt rapporterar löpande till projektledare inom respektive projekt.
Ansvarsområden för uppdragsledande projektör:
Planera, leda och följ upp den externa projekteringen och dess framdrift
Upprätta projekteringsbeskrivning och ta fram underlag för upphandling av projektör
Identifiera, hantera och följa upp tekniska och ansvarsmässiga gränssnitt
Leda projekteringsmöten
Informera projektledare om status i projekteringen samt ändringar och avvikelser som kan påverka projektet
Säkerställa att kvalitetssäkring gentemot krav genomförs enligt upprättade rutiner, såsom granskning av handlingar
Ditt team
Du kommer att tillhöra enhet Projektering och kalkyl vars uppdrag är att ta ansvar för vår konstruktion, projektering och kalkyler. Tillsammans med dina kollegor kommer ni att genomföra projektering på fjärrvärme-, fjärrkyla- och gasnätet.
Din chef blir Johan Lidström. Johan, vad är det som gör att man ska söka tjänsten?
• Har du ett stort intresse för projektering samt gillar att samordna, granska och hålla ihop projekteringsuppdrag kommer du passa bra in i vår grupp. Du kommer att få samordningsansvar för vår externa projektering och vid behov genomföra hållfasthetsberäkningar.
Din kompetens
Vi söker dig som är högskoleingenjör inom energiteknik, samhällsbyggnad eller liknande, med minst tre års erfarenhet som projektör, konstruktör eller uppdragsledare. Du har en bakgrund inom projektering av fjärrvärme och fjärrkyla och erfarenhet av AutoCAD och Rohr2, eller likvärdiga verktyg. Kunskaper i hållfasthetsberäkningar och gällande standarder är också viktiga.
Tjänsten förutsätter mycket god kännedom inom projektering samt god kännedom om distributionsnät för fjärrvärme, fjärrkyla och gas. Du behöver även ha förståelse för kommersiella avtals- och kontraktshandlingar samt en övergripande förståelse för tillämpliga lag-, miljö- och tillståndskrav kopplade till projekteringen.
Som person är du strukturerad, analytisk och lösningsorienterad. Du är kommunikativ, tydlig och trivs med att motivera och leda andra mot gemensamma mål. Din förmåga att entusiasmera och skapa samarbete gör dig till en värdefull del av teamet.
Vi kommer göra urval löpande under hela annonseringstiden så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag. Detta innebär också att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag har passerat.
Göteborg Energi är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och många av våra tjänster är säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Vår arbetsplats
Göteborg Energi är ett energibolag som ägs av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för alla göteborgare och med hela staden. Förutom att leverera och utveckla nya lösningar inom energi och stadsfiber för boende, företag och transporter, jobbar vi också för ett större mål - ett hållbart Göteborg. Delar du vår vision och vill vara med oss på resan för att skapa en mer hållbar vardag för göteborgarna? Välkommen till Göteborg Energi!
Som anställd hos oss kan du räkna med en arbetsplats som är både spännande och utvecklande. Vi har förmåner som uppmuntrar till ett hållbart arbetsliv. Det ska vara tryggt att jobba med oss. Men det ska kännas roligt också. Hos oss har du goda möjligheter att växa på jobbet och utvecklas inom organisationen. Läs mer om vårt erbjudande på goteborgenergi.se/jobbamedoss .
Vi tror på en arbetsplats med mångfald och jämställdhet. Medarbetare med olika erfarenheter utvecklar vår verksamhet! Styrkan i olikheter skapar framgång. Delar du våra värderingar och vill vara med och bidra till en inkluderande arbetsplats? Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Göteborg Energi AB
https://www.goteborgenergi.se
Johan Willins gata 3 (visa karta
)
416 64 GÖTEBORG
Värme och Kyla, Kvalitet och Miljö, Teknikstöd och kvalitet
Ulf Berndtsson, VISION 0725003860
9883838