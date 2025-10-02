Update Coordinator för omgående start
2025-10-02
Vi söker nu en Update Coordinator till ett spännande bolag inom fordonsindustrin. Här får du ta en central roll i testobjekt-teamet och arbeta nära både ingenjörer, materialplanerare och verkstadsmedarbetare för att säkerställa att testfordon och motorer alltid är redo för nästa steg i utvecklingen. Är du en fena på administrativa flöden, har ett tekniskt intresse och är tillgänglig för omgående start? Då kan detta vara din nästa karriärmöjlighet.
Om rollen
I rollen som Update Coordinator får du en central position i teamet och fungerar som spindeln i nätet mellan testobjektledare, verkstäder och testingenjörer. Du kommer att ha ett varierat arbete där du både planerar, koordinerar och säkerställer att testfordon och motorer är redo för nästa steg i utvecklingen. Rollen innebär att du växlar mellan att arbeta strukturerat med planering och att snabbt hitta lösningar när problem uppstår i verkstaden. Du kommer vara den som ser till att uppdateringar blir verklighet, från beställning av delar till färdig leverans av fordon till projekt.
Dina huvudsakliga ansvarsområden är att:
Skapa och prioritera workorders för fordons- och motorverkstäder.
Säkerställa att rätt material, delar och instrument finns på plats.
Hantera inkommande Update Requests och översätta dessa till praktiska arbetsordrar.
Följa upp att uppdateringar och förberedelser utförs enligt plan.
Stötta verkstäderna i felsökning och undanröja eventuella hinder.
Koordinera leveranser av testfordon till användare och projekt.
Rollen innebär en kombination av planering, praktisk hantering av delar och nära samarbete med olika funktioner. Arbetet är på plats, med högt tempo och varierande arbetsdagar.
Vi söker dig som har
Erfarenhet av administrativt arbete kopplat till projekt
Grundläggande teknisk förståelse för fordon.
Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
Förmåga att hantera ett snabbrörligt och stundtals hektiskt arbete.
Bakgrund som mekaniker, produktionstekniker eller koordinator inom fordonsindustrin är meriterande.
Om anställningen
Tjänsten är initialt ett konsultuppdrag där du blir anställd hos oss på OIO med möjlighet till förlängning.
Omfattning: Heltid, kontorstider
Placering: Hisingen
Start: Omgående
Kontaktperson: Hanna Lundblad
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära kä Ersättning
