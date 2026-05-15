Är du nästa Zlatan inom försäljning?
2026-05-15
Säljare som är hungrig och orädd för uppsökande försäljning.
Har du erfarenhet av att sälja hemlarm, fiber eller abonnemang men är trött på att sälja sådant som nästan alla redan har? Då har du hittat hem hos oss. Det gäller även dig som är hungrig och orädd och kan tänka dig att knacka dörr. Vi har jobbet för dig! Du får sälja det kunderna behöver och ha kul med oss mellan kundbesöken samtidigt som du tjänar rejält med pengar. Vi söker dörrförsäljare / fältsäljare för lösningar inom tak & isolering - ett område där nästan ingen annan knackar dörr och där behovet hos kunderna är stort. Vi sköter försäljningen åt branschledande företag som satsar på att leverera lösningar som efterfrågas till rätt pris med nöjda kunder. Vi har genom att våra leverantörer valt att nischa sig på kundlösningar med totalentreprenad och hög volym, de utför hela jobbet och har full sysselsättning för hantverkarna, nästan eliminerat all konkurrens. Konkurrenter eller kunder kan inte hitta en lösning som kan mäta sig med vår, eftersom vi skippar alla mellanhänder från tillverkare till hantverkare. Det som skiljer oss från andra företag inom uppsökande försäljning är att vi har glada och nöjda kunder, har genuint roligt både på jobbet och utanför arbetstid, har två av Sveriges bästa säljare som löpande vidareutbildar våra säljare samt har en gemenskap där vi hjälper och peppar varandra - på riktigt. Vi söker dig som: * Har erfarenhet av dörrförsäljning eller vill börja * Kanske idag säljer hemlarm, fiber, elavtal eller telefoni * Är trött på att höra "vi har redan" vid varje dörr * Vill sälja något där kunden faktiskt ofta behöver tjänsten * Är driven, social och gillar att prata med människor * Inte är rädd för att knacka dörr * Har körkort eller är villig att skaffa.
Vi erbjuder: * Garanti på 20 000 kr per månad * Hög provision utan tak utöver garantilönen * Möjlighet att tjäna 30 000-80 000 kr eller mer per månad * Milersättning för resor i tjänsten * Möjlighet till företagsbil längre fram för dig som presterar bra * Du får gå bredvid en av våra tekniker i 2 veckor innan du börjar själv * Egna områden att arbeta i * Möjlighet att snabbt växa inom företaget * Ett arbete där du själv styr hur mycket du vill jobba och tjäna Har du ett annat jobb inom uppsökande försäljning idag? Sluta sälja något alla redan har - börja sälja något människor faktiskt behöver. Maila oss din ansökan idag. Publiceringsdatum2026-05-15Kvalifikationer
B-Körkort (har du inte så hjälper vi er fixa)
Lönetyp: garanti och provisionsbaserad
Var ligger arbetsplatsen? Arbetsplatsen ligger i Degerfors
Arbetsgivare: Taking Care Of Businass AB
Kontakt: Sebastian Clarelius Sebastian.clarelius@gmail.com
