Stödpersonal till Anpassad gymnasieskola
2026-05-15
Publiceringsdatum2026-05-15
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats. Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.
Anpassad gymnasieskola består av två nationella program och individuella programmet. Hos oss är respekt, inkludering och professionalism vägledande värden. Som medarbetare är du en aktiv del i verksamhetens utveckling och bidrar med din kompetens och erfarenhet.Dina arbetsuppgifter
Till höstterminen kommer vi att starta upp en ny undervisningsgrupp på den anpassade gymnasieskolan och behöver därför ytterligare en stödpersonal. Du kommer i ditt uppdrag främst att arbeta nära en elev och hjälpa ungdomen att skapa en fungerande skolgång och goda sociala relationer. Uppdraget innebär också att du arbetar med att stimulera eleven utifrån hens behov och förutsättningar både i klassrum och vid förflyttningar. Arbetet kan innebära utmanande situationer och du kommer främst att ingå i ett litet team med stöd av speciallärare. I tjänsten kan det även vara aktuellt att stötta andra elever på den anpassade gymnasieskolan eller på gymnasiets introduktionsprogram.Kvalifikationer
Vi söker dig som har stort intresse och kunskaper inom autism. Erfarenhet av arbete i anpassad skola eller likvärdig verksamhet är meriterande.
Ditt medarbetarskap är djupt förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling. Hos oss innebär det att du har ett gott samarbete med chef och kollegor, både på den egna arbetsplatsen och i övriga kommunkoncernen. Du bemöter alla med hög servicenivå, vänlighet och hög kvalitet genom kund- och servicefokus. Du tar ansvar för att göra dig delaktig i verksamhetsfrågor och är lösningsorienterad.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår.
Vi tillämpar registerkontroll (utdrag ur belastningsregistret) som en form av lämplighetsprövning för alla som erbjuds anställning i verksamheter där man har en direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.
Vill du vara en del av vår framgång? Välkommen med din ansökan!
I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och därför annonseras lediga tjänster* på heltid. När verksamheten kan tillgodose deltid är det givetvis en möjlighet. *tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas. Inför rekryteringsarbetet har Gislaveds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
