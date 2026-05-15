Ekonom till väletablerad koncern
OIO Väst AB / Ekonomiassistentjobb / Markaryd
2026-05-15
Vi söker nu en trygg och självgående ekonom som vill ta nästa steg i en verksamhetsnära roll med fokus på kundreskontra, redovisning och utveckling av ekonomiska flöden. Hos vår partner blir du en del av en etablerad koncern och en erfaren ekonomiavdelning där du får arbeta nära kollegor, controllers och verksamheten i flera koncernbolag.
Rollen passar dig som har några års erfarenhet inom ekonomi och redovisning, trivs i en roll med ansvar och struktur och vill komma in i en organisation där du får möjlighet att utvecklas över tid.
Om rollenSom ekonom blir du en del av en central ekonomiavdelning som arbetar som stöd till flera bolag inom koncernen. Inledningsvis kommer rollen ha ett tydligt fokus på kundreskontra, inbetalningar, fakturering och löpande redovisning. Du kommer även arbeta med betalningsflöden, avstämningar och påminnelsehantering, i en verksamhet med många flöden och pågående initiativ för att automatisera och effektivisera arbetssätt.
Rollen är formbar och kan över tid utvecklas mot mer kvalificerat redovisningsarbete, månadsbokslut och bredare ansvar inom ekonomifunktionen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Hantera inbetalningar, fakturering och kundreskontra
Arbeta med påminnelsehantering och avstämningar
Hantera betalningsflöden, differenser och uppföljning
Ha löpande kontakt med kunder och interna intressenter
Stötta kollegor och controllers i ekonomirelaterade frågor
Bidra till utveckling och effektivisering av rutiner och processer
Vi söker dig som
Vi söker dig som har minst cirka tre års erfarenhet av arbete inom ekonomi, redovisning eller kundreskontra. Du har god förståelse för löpande redovisning och känner dig trygg i att ta ansvar för dina arbetsuppgifter, fatta egna beslut inom ditt område och driva ditt arbete framåt.
För att trivas i rollen ser vi att du är lugn, stabil och stresstålig. Du är noggrann och strukturerad, men samtidigt lösningsorienterad och nyfiken på hur arbetssätt och processer kan utvecklas. Du trivs i en miljö där det finns både etablerade rutiner och möjlighet att bidra till förbättringar.
Vi önskar att du har:
Minst tre års erfarenhet inom ekonomi, redovisning eller liknande roll
God förståelse för löpande redovisning och reskontra
Erfarenhet av fakturering, inbetalningar och avstämningar
Vana av att arbeta i Microsoft Dynamics
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du arbetat i systemen Pyramid och/eller X-flow.
Om anställningenDetta är initialt ett konsultuppdrag via OIO på 6-12 månader, med långsiktig avsikt om anställning hos vår kund.
Omfattning: Heltid, kontorstider
Start: Snarast möjligt, omgående
Placering: Markaryd
Lön: Fast månadslön
Som en del av processen genomförs bakgrundskontroll i form av utdrag ur belastningsregistret samt kreditupplysning.
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are.
9910582