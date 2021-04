Universitetslektor i pedagogik - Uppsala universitet, Inst för pedagogik, didaktik och utbildning - Universitetslärarjobb i Uppsala

Uppsala universitet, Inst för pedagogik, didaktik och utbildning / Universitetslärarjobb / Uppsala2021-04-15Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU) bedriver forskning, forskarutbildning, grundutbildning och uppdragsutbildning inom pedagogik, didaktik och utbildningssociologi.Vid EDU finns också flera masterprogram. EDU har drygt 300 anställda varav runt 200 lärare/forskare, 70 doktorander och 25 administratörer. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på http://www.edu.uu.se. Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning, examination, administration och handledning. Anställningen avser främst arbete inom kurserna i Pedagogik och Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv vilka även ingår i Beteendevetenskapliga programmet respektive Programmet med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor (PA-programmet) vid Uppsala Universitet. Även undervisning inom andra områden som t.ex. lärarutbildningen kan förekomma. Till undervisning räknas även kursansvar, kursadministration och kursutveckling. Vidare ingår kursledningsuppdrag som bl.a. innefattar informations-, kursplane-, utrednings- och utvärderingsarbete. Därtill kan kursutvecklingsarbete samt samarbetsuppdrag med andra fakulteter och institutioner ingå i arbetsuppgifterna.Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet på universitetsnivå, dels har avlagt doktorsexamen i pedagogik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. Den sökande ska kunna undervisa på svenska.Önskvärt och/eller meriterande i övrigt: Som meriterande betraktas tidigare erfarenhet av forskning och undervisning inom de områden som arbetsuppgifterna och anställningen avser.Undervisningserfarenheter bör vara dokumenterade så att omfattning och kvalitet kan bedömas.Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här flexibilitet, ledaregenskaper, god samarbetsförmåga och ansvarstagande.När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.Lön: Individuell lönesättning tillämpas.Tillträde: 2021-08-01 eller efter överenskommelse.Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2022-07-31Anställningens omfattning: 100 %Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Jonas Almqvist, e-post jonas.almqvist@edu.uu.se eller studierektor Jonas Risberg, e-post jonas.risberg@edu.uu.se Välkommen med din ansökan senast 12 maj 2021, UFV-PA 2021/1406Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.Varaktighet, arbetstid100. Tillträde: 2021-08-01 Visstidsanställning2021-04-15MånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-12Uppsala universitet, Inst för pedagogik, didaktik och utbildning5692563