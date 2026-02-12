Universitetslektor i musikalisk gestaltning
Örebro universitet skapar framtiden genom internationellt konkurrenskraftig forskning och erbjuder professionsinriktade utbildningar som tillhör landets bästa. Nu söker vi en universitetslektor i musikalisk gestaltning med inriktning mot kör, körledning och dirigering samt med uppdrag som Director musices till Musikhögskolan vid Örebro universitet. Hos oss får du möjlighet att vara med på Örebro universitets fortsatta resa med samhällsuppdraget forskning och utbildning i fokus.
Ämnesområde
Ämnesområdet för anställningen är musikalisk gestaltning.Publiceringsdatum2026-02-12Om företaget
På Musikhögskolan vid Örebro universitet möts konstnärliga och vetenskapliga perspektiv med kunskap och lärande i en miljö där olika estetiska uttryck får samspela. Vi erbjuder konstnärlig utbildning inom musikalisk gestaltning, teaterpedagogprogram och musiklärarutbildning inom ramen för ämneslärarprogrammet samt kandidatprogram, masterprogram och forskarutbildning i musikvetenskap. Vi bedriver också internationellt framgångsrik forskning inom musikvetenskap, inklusive musikpedagogisk och didaktisk forskning, och arbetar med forskningsutveckling inom musikalisk gestaltning.
Musikhögskolan erbjuder ett varierat utbud av kurser i kördirigering och körpedagogik på olika nivåer, från ledning av barnkör och vuxenkör till körpedagogkurser på grundnivå och avancerad nivå. I utbildningarna ingår även samarbetsprojekt med Svenska kammarorkestern.
Musikhögskolans kammarkör fyller flera viktiga funktioner: dels som en avgörande del av framträdanden vid olika högtider, dels som komplement till den ordinarie undervisningen i sång, röstträning och musikteori/gehör, dels som övningskör för studenter som studerar dirigering och komposition. Inte minst tjänar kammarkören som en viktig mötesplats för studenter från olika utbildningar och inriktningar.Dina arbetsuppgifter
Som universitetslektor ägnar du din arbetstid åt både undervisning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering.
För den här tjänsten omfattar arbetsuppgifterna specifikt undervisning och handledning i kör, kördirigering och tillhörande moment.
I anställningen ingår även uppdraget som Director musices, vilket innebär att i nära samverkan med universitetsledning, Director cantorum, studenter och externa samarbetspartners bära ansvar för den konstnärliga verksamhet som står utanför musikhögskolans ordinarie kursverksamhet. Uppdraget omfattar exempelvis deltagande i planering och genomförande av musikaliska aktiviteter till universitetets och musikhögskolans akademiska högtider och ceremonier. I uppdraget ingår dessutom konstnärlig representation av Musikhögskolan i relation till omvärlden, till exempel ledning av orkester och kör i samarbetsprojekt mellan Musikhögskolan och Svenska kammarorkestern. Director musices bidrar därmed till att stärka universitetets kulturella profil och musikliv genom att förvalta och utveckla Musikhögskolans identitet, traditioner och externa relationer.
Ytterligare arbetsuppgifter kan tillkomma beroende på dina övriga kompetenser, exempelvis handledning av självständiga arbeten.
Undervisningen sker normalt på svenska, men undervisning på engelska kan också förekomma.
Behörighet och bedömningsgrunder
Information
Anställningen är tillsvidare med start i mitten av augusti 2026. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.
Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Simon Schierup 0730-686785, e-post: simon.schierup@oru.se
.
Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.
Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.Så ansöker du
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".
En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:
• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer - https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/jobba-hos-oss/mall-for-pedagogisk-meritportfolj3.pdf)
• Konstnärlig portfölj
• Publikationslista
• Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/
Sista ansökningsdag är 2026-03-02. Välkommen med din ansökan!
Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan, vänligen åberopa dessa i ansökan och kontakta hr@oru.se
.
Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.
Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Ersättning
