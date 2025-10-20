Universitetslektor i matematikdidaktik
2025-10-20
Är matematikundervisning en utav dina hjärtefrågor och vill du göra skillnad?
Inom ämnesgruppen bedrivs matematikdidaktisk forskning och ämnet har en god tradition av kollegial seminarieverksamhet inom ämnesområdet. Den undervisning som sker riktar sig till blivande grundlärare och ämneslärare, men också till redan verksamma lärare i form av bl.a. Lärarlyftet och uppdragsutbildningar av olika slag. Högskolan Dalarna ligger långt fram i utvecklingen när det gäller digitalt stöd och pedagogik kopplat till nätbaserat lärande och undervisningen bedrivs både på campus och via nätet.
Din arbetsdag som universitetslektor
Du kommer att arbeta med undervisning, planering och handledning inom grundutbildning. Framför allt handlar det om matematikdidaktiska kurser i grund- och ämneslärarprogrammet, men kan också vara inom ämnet pedagogiskt arbete. Undervisningen i form av bland annat föreläsningar, seminarier och redovisningar sker framför allt nätbaserat och inspelning av föreläsningar förekommer.
En viktig del i arbetet är att kontinuerligt arbeta med utveckling av kurser, utbildning och verksamheten i övrigt i egenskap av examinator eller kursansvarig. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning även forskning samt vissa ledningsuppgifter och administration.
Är du personen vi söker?
Enligt Högskoleförordning och Anställningsordning är den behörig att anställas som lektor inom annat än konstnärlig verksamhet som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens, eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Vetenskaplig samt pedagogisk skicklighet bedöms enligt givna kriterier i anställningsordningen.
För denna anställning krävs:
• Avlagd doktorsexamen i matematikens didaktik eller motsvarande.
• God förmåga att kommunicera i både tal och skrift, på såväl svenska som engelska.
• Minst tre års erfarenhet av undervisning på högstadium eller gymnasium.
Meriterande är erfarenhet av:
• Att undervisa inom lärarutbildning samt på forskarutbildningsnivå.
• Att undervisa i matematikkurser på högskolenivå.
• Handledning och examination av uppsatser på olika nivåer.
• Samverkan mellan olika aktörer inom skola och högre utbildning.
En stor del av arbetet sker i arbetslag och i samverkan med det omgivande samhället, vilket medför att god samarbetsförmåga, initiativförmåga, hög grad av självständighet och ansvarstagande krävs. Ledarskapsförmåga är också av betydelse. Då vi fäster stor vikt vid den pedagogiska skickligheten förväntas den sökande som inte redan har behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning förvärva denna kompetens inom två år från anställningens början.
Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt andra för anställningen relevanta kvalifikationer bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.
Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga enligt HF kap 4. Pedagogiskt prov kommer troligen att tillämpas. Vid tillsvidareanställning av universitetslektor sker sakkunnigbedömning av de sökandes behörighet samt skicklighet.
För vidare läsning hänvisar vi till högskolans anställningsordning. Anställningsordning för lärare vid Högskolan Dalarna (du.se)
Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad 100 %, med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Högskolan Dalarna har verksamhet på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge, men undervisning och möten på campus i Falun förekommer.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av Kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.
I de fall rekryteringsprocessen drar ut på tiden kan en vikarie under tillsättningen komma att anställas. Urvalet sker bland de sökande till anställningen. Var vänlig meddela i din ansökan om du är intresserad av vikariatsanställningen.
Ansökan ska innehålla
• CV/meritförteckning
• relevanta intyg och betyg
• fullständig publikationsförteckning där fem av de mest relevanta publikationerna åberopas och bifogas
• skriftlig redogörelse för vetenskaplig eller konstnärlig verksamhet
• pedagogiska meriter ska redovisas i enlighet med den mall som hämtas från Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter.
Vid frågor gällande detta vänligen kontakta rekrytering@du.se
Innan sista ansökningsdag har du möjlighet att komplettera din ansökan med de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt.
Ansökningshandlingarna kommer att sakkunniggranskas.
Vid frågor om din ansökan, vänligen kontakta rekrytering@du.se
Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2025-11-10.
Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
