Universitetslektor i franska
2026-03-30
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för språk och litteraturer är Humanistiska fakultetens största institution med 16 olika språk, ca 90 anställda, ca 1200 helårsstudenter och en årsomsättning på drygt 110 miljoner. Institutionens forskning berör världens språk och litteraturer utifrån en bred kontextualisering och utifrån ett brett spektrum av teoretiska grunder och specifika tillämpningar. Verksamheten bedrivs inom den Humanistiska fakulteten i moderna lokaler centralt placerat, nära Götaplatsen.
För mer information om institutionen se www.gu.se/sprak
Ämnesbeskrivning
Ämnet franska är språkvetenskapligt och litteraturvetenskapligt orienterat med examensrättigheter på alla nivåer inklusive utbildning på forskarnivå. Förutom fristående kurser ingår ämnet i olika utbildningsprogram på institutionen, till exempel Ämneslärarprogrammet.
Ämnet ger både campuskurser och nätbaserade kurser. Forskningen inom franska bedrivs främst inom språkvetenskap, litteraturvetenskap och språkinlärning. Forskarna ingår även i institutionens gemensamma forskningsområden.
Arbetsuppgifter
Undervisningen kan omfatta alla nivåer, såväl på campus som digitalt, liksom dag- och kvällsundervisning.
Kurserna kan spänna över stora delar av ämnet: språkfärdighet, fransk litteratur- och språkvetenskap (till exempel kurser inom litteratur, grammatik och översättning), kultur och samhälle, såväl inom fristående kurser som inom institutionsövergripande kurser och program.
Undervisning inom Ämneslärarprogrammet ingår också och innebär bland annat kurser med didaktisk inriktning samt besök och seminarier i samband med Verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
Ämnet har kontrastiva kurser, varför undervisning på svenska förekommer i stor utsträckning. Även undervisning inom institutionens övriga ämnesövergripande kurser och program kan komma i fråga, såväl på svenska som på engelska.
Till undervisning räknas även handledning, seminarier, kursansvar, kursadministration och kursutveckling mm. Inom anställningen kan även andra arbetsuppgifter ingå, såsom administrativa uppgifter och utvecklingsarbete.
Huvuddelen av arbetet ska utföras på plats vid Göteborgs universitet och innehavaren av anställningen förväntas delta i det löpande vardagliga arbetet på plats på institutionen.
Den som anställs som vikarierande lektor kommer att vara en del av ämnets lärarlag och förväntas bidra konstruktivt i kollegial anda, såväl till ämnets verksamhet som till institutionen i stort. I anställningen ingår även att delta i institutionens utvecklings- och arbetsmiljöarbete, bland annat genom medverkan i arbetsplatsträffar, interna möten och konferenser.
För övrig information, kvalifikationer och behörighetskrav och för att söka tjänsten se den fullständiga annonsen på https://www.gu.se/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
Göteborgs Universitet tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Universitet
(org.nr 202100-3153), http://www.gu.se/
