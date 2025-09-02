Universitetslektor i arabiska
2025-09-02
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för språk och litteraturer är Humanistiska fakultetens största institution med 16 olika språk, ca 90 anställda, ca 1200 helårsstudenter och en årsomsättning på drygt 110 miljoner. Institutionens forskning berör världens språk och litteraturer utifrån en bred kontextualisering och utifrån ett brett spektrum av teoretiska grunder och specifika tillämpningar. Verksamheten bedrivs inom den Humanistiska fakulteten i moderna lokaler centralt placerat, nära Götaplatsen.
Anställningsbenämning
Universitetslektor
Ämne
Arabiska
Inom utbildning omfattar arbetsuppgifterna undervisning i arabiska inom språkvetenskap, språkfärdighet och litteratur på grund- och avancerad nivå. Undervisningen bedrivs såväl på campus som digitalt, både dag- och kvällstid. I undervisningen kan även ingå professionsinriktade kurser inom arabiska för modersmålslärare.
Till undervisning räknas också konstruktion, bedömning och examination liksom handledning, seminarier, kursansvar, kursadministration och kursutveckling med mera. Även undervisning på institutionens ämnesövergripande kurser och program kan komma i fråga, liksom uppdrag av administrativ art.
Även egen forskning ingår och den sökande förväntas publicera sina forskningsresultat och aktivt söka forskningsmedel från ledande svenska och internationella forskningsfinansiärer samt bidra till ämnets och institutionens forskningsmiljö, till exempel genom att medverka vid forskningsseminarier. Innehavaren av anställningen förväntas bedriva forskning inom arabiska vilket ska framgå av forskningsplan.
Huvuddelen av arbetet utförs på institutionen vid Göteborgs universitet. Innehavaren av anställningen förväntas vara närvarande och delta i det löpande arbetet på plats. Arbetet inom ämnet bedrivs i ett lärarlag och den som erhåller anställningen förväntas bidra konstruktivt i kollegial anda till ämnet och till hela institutionen.
Inom anställningen kan även andra arbetsuppgifter ingå, till exempel administrativa arbetsuppgifter och utvecklingsarbete. Innehavaren av anställningen förväntas även delta aktivt i institutionens utvecklings- och arbetsmiljöarbete, som arbetsplatsträffar samt andra interna möten och konferenser.
För övrig information, kvalifikationer och behörighetskrav och för att söka tjänsten se den fullständiga annonsen
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
