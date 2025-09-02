Universitetsbibliotekarie
2025-09-02
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Göteborgs universitetsbibliotek är ett av landets största bibliotek och består av sju bibliotek med olika ämnesinriktningar och en enhet för digitala tjänster. Göteborgs universitetsbibliotek svarar i första hand för informationsförsörjningen vid Göteborgs universitet, men har också ett nationellt och regionalt ansvar.
Samhällsvetenskapliga biblioteken utgör en av enheterna och består av tre bibliotek som i första hand ger service till studenter, forskare och lärare på Handelshögskolan, Samhällsvetenskapliga fakulteten och Utbildningsvetenskapliga fakulteten. Vi är idag cirka 60 medarbetare. Verksamheten är organiserad i tre team.
Vi arbetar kontinuerligt för ett nära samarbete för att fortsätta utveckla en relevant och attraktiv biblioteksservice som stödjer lärande och forskning vid Göteborgs universitet. Vi vill tillsammans med våra målgrupper skapa en ömsesidig förståelse för hur universitetsbibliotekets resurser kan användas effektfullt. Vi arbetar med verksamhetsutveckling utifrån ett undersökande arbetssätt. Målet är att säkerställa en relevant och hållbar biblioteksservice. Vi söker dig som kan förena egen driftighet med god samarbetsförmåga.
Arbetsuppgifter
På Samhällsvetenskapliga biblioteken är möten med våra användare i olika former och kanaler centrala inslag. Som medlem i Team Användarservice arbetar du med att utveckla och genomföra aktiviteter som stödjer studenters lärande och synliggör universitetets forskning. Fokus är på vägledning i biblioteksrummet såväl som digitalt, samt vägledning för studenter med läsnedsättning. Det förekommer också biblioteksintroduktioner, workshopar, föreläsningar.
Vi söker dig som är nyfiken på och har erfarenhet av att bedriva användarfokuserade verksamheter både i den digitala såväl som i den fysiska biblioteksmiljön och som har ett lika naturligt förhållningssätt i båda kontexterna. Då vi tillämpar ett undersökande arbetssätt i allt vårt utvecklingsarbete är du delaktig i att utforma, genomföra och tolka användarstudier av olika omfattning. I tjänsten ingår även sedvanliga bibliotekarieuppgifter.
Kvällstjänstgöring ingår i tjänsten. Anställningen gäller alla de tre samhällsvetenskapliga biblioteken.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen i biblioteks- och informationsvetenskap. Du skall ha teoretiska kunskaper om och praktiska erfarenheter av pedagogiska aktiviteter. Du skall ha ett självklart pedagogiskt förhållningssätt i mötet med bibliotekets användare. Du är serviceinriktad och sätter användaren i fokus. Du har god samarbetsförmåga och kan också arbeta självständigt. Du kommunicerar väl på svenska och engelska.
Det är meriterande med erfarenhet av arbete på högskole- eller universitetsbibliotek med arbetsuppgifter som vi beskrivit ovan.
Anställning
Anställningen är på 100% under perioden 3 november 2025 till och med 30 juni 2026, eller enligt överenskommelse, med placering på Samhällsvetenskapliga biblioteken vid Göteborgs universitetsbibliotek.
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta:
Anette Eliasson, bibliotekschef
031-786 68 67 anette.eliasson@ub.gu.se
Elin Nord, teamledare användarservice
031-7862728 Elin.nord@ub.gu.se
