Universitetsadjunkt i musikteori
Mälardalens universitet (MDU) är Sveriges nyaste universitet. Med vår vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, vill vi göra verklig skillnad.
Vill du vara med och bidra till vår utveckling?
Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.
På Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK) läser våra studenter främst på program inom lärarutbildningar, men det erbjuds även program och kurser inom språk och kommunikation, matematik/tillämpad matematik, fysik, musik och opera samt den förberedande utbildningen tekniskt basår. MDU:s forskningsinriktning utbildningsvetenskap och matematik är en del av akademin. Vårt arbete sker i samverkan med det omgivande samhället och internationella partners.
Anställningsinformation
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Anställningsperiod/tillträde: 2026-01-09--2026-06-31
Omfattning: Deltid 50%
Antal anställningar: 1
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/avdelning: Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Musik- och operahögskolan, Mälardalens universitet (MOMDU)
För en utförlig beskrivning av de grundläggande behörighetskrav och bedömningsgrunder som gäller för en anställning som universitetsadjunkt vid MDU, hänvisas till Anställningsordning vid Mälardalens universitet https://www.mdu.se/om-mdu/jobba-med-oss/lediga-jobbPubliceringsdatum2025-10-23Dina arbetsuppgifter
Som universitetsadjunkt är dina huvudsakliga arbetsuppgifter undervisning. Till undervisning hör även handledning, examination, kursutvärdering, kursutveckling. Samverkan är en integrerad del av universitetets forsknings- och utbildningsuppdrag och som universitetsadjunkt bidrar du aktivt till universitetets utvecklingsarbete. I arbetsuppgifterna ingår även allmän administration och kompetensutveckling samt att delta i den dagliga verksamheten, i ämnets och akademins arbete.
Innehavaren av vikariatet ska verka inom det konstnärliga området västerländsk konstmusik och opera i relation till musikteoretiska moment inom undervisningen vid Kammarmusikprogrammet och aktuella fristående kurser. Du förväntas bedriva och leda undervisningen.
Behörighetskrav
Vi söker dig som har visat konstnärlig och pedagogisk skicklighet och har en magisterexamen eller motsvarande kompetens.
Den pedagogiska skickligheten ska vara dokumenterad på ett sådant sätt att det går att bedöma kvaliteten på det tidigare arbetet.
För att anställas som lärare vid MDU efterfrågas högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper. Den som anställs men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer erbjudas att genomgå sådan i anställningen inom två och ett halvt år. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens universitet motsvarar tio veckors utbildning.
För denna anställning tillkommer följande behörighetskrav, utöver de som är fastställda i Anställningsordning vid MDU. Behörig som universitetsadjunkt inom konstnärlig verksamhet är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, visat konstnärlig skicklighet eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrund ska dels graden av den skicklighet som krävs för anställningen gälla, dels den förmåga och lämplighet i övrigt som krävs för att kunna utföra arbetsuppgifterna väl.
Utöver de bedömningsgrunder som är fastställda i Anställningsordning vid MDU, kommer särskild vikt att läggas vid följande för denna anställning. Tidigare undervisning i musikteoretiska ämnen vid musikhögskola eller motsvarande är meriterande. Även goda språkkunskaper i engelska är meriterande.
Vid en samlad bedömning av lämplighet läggs även vikt vid personliga förmågor. Alla anställda vid MDU förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö.
Stor vikt kommer läggs vid samarbetsförmåga, flexibelt tänkande och lojalitet mot verksamheten.
Vi värdesätter även de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Musik- och operahögskolan, Mälardalens UniversitetSå ansöker du
Du gör din ansökan genom att klicka på knappen "Ansök" nedan.
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Fackliga representanter:
Saco-S saco-s@mdu.se
Susanne Meijer ST-OFR/S, tel: 021-10 14 89
