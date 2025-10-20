Universitetsadjunkt i matematikdidaktik
Är matematikundervisning en av dina hjärtefrågor - och vill du göra skillnad?
I ämnet matematikdidaktik bedriver vi undervisning för blivande grundlärare och ämneslärare, men också för redan verksamma lärare genom exempelvis Lärarlyftet och olika typer av uppdragsutbildningar. Högskolan Dalarna ligger långt fram i utvecklingen vad gäller digitalt stöd och pedagogik kopplat till nätbaserat lärande. Undervisningen bedrivs både på campus och via nätet. Ämnet ingår i Institutionen för lärarutbildning där även naturvetenskap, bild och pedagogiskt arbete ingår.
Inom ämnesgruppen bedrivs matematikdidaktisk forskning och det finns en stark tradition av kollegial seminarieverksamhet inom ämnesområdet.
Din arbetsdag som lärare
Din arbetsdag består huvudsakligen av planering och undervisning inom ämnet matematikdidaktik, men kan även inkludera undervisning i pedagogiskt arbete. Arbetet omfattar även kursadministration samt medverkan i ämnesutveckling och verksamhetsutveckling i stort. Undervisningen sker i form av exempelvis föreläsningar, seminarier och redovisningar, främst nätbaserat. Inspelning av föreläsningar förekommer.
Är du personen vi söker?
Behörighet för anställning som lärare finns angivna i Högskoleförordningen samt i Högskolan Dalarnas anställningsordning.
Behörig att anställas som lärare är den som har visat pedagogisk skicklighet samt har avlagt magisterexamen eller motsvarande akademisk utbildning, eller har annan yrkesskicklighet som är relevant för anställningens innehåll och arbetsuppgifter.
För denna anställning krävs:
• Ämneslärarexamen med inriktning mot matematik eller liknande
• God förmåga att undervisa på svenska
• Erfarenhet av undervisning i grundskola eller gymnasieskola
Meriterande är om du:
• Har magister-, kandidat-, licentiat- eller doktorsexamen i matematikdidaktik
• Har förmåga att undervisa på engelska
• Har erfarenhet av undervisning på högskolenivå
• Har genomgått högskolepedagogisk utbildning
En stor del av arbetet sker i arbetslag, vilket ställer krav på god samarbetsförmåga, initiativförmåga och ett högt mått av ansvarstagande.
Då vi fäster stor vikt vid den pedagogiska skickligheten förväntas den som saknar behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning förvärva denna kompetens inom två år från anställningens start.
Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen. Pedagogiskt prov kan förekomma.
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten skall vikt läggas vid:
• Förmåga att skapa förutsättningar för studenternas lärande samt förmåga att skapa engagemang och intresse för ämnet
• Erfarenhet av undervisning i ämnet
• Erfarenheter av olika undervisningsformer samt förmåga att anpassa undervisningen till olika grupper och gruppstorlekar
• Visad pedagogisk skicklighet genom varierade insatser i utbildning, såsom planering, genomförande och utvärdering som bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet
• Högskolepedagogisk utbildning, i synnerhet är behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning motsvarande SUHF:s rekommendationer av vikt
• Övrig pedagogisk meritering såsom pedagogiska utvecklingsprojekt, läromedelsproduktion mm.
Det är viktigt att sökande vid anställning som saknar behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning ges möjlighet att snarast förvärva denna kompetens.
För vidare läsning hänvisar vi till högskolans anställningsordning. Anställningsordning för lärare vid Högskolan Dalarna (du.se)
Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad 100 %, med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Högskolan Dalarna har verksamhet i både Falun och Borlänge. Placeringsort för denna anställning är Borlänge, men undervisning på campus i Falun förekommer.Publiceringsdatum2025-10-20Övrig information
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.
I de fall rekryteringsprocessen drar ut på tiden tillsätts en vikarie under rekryteringsprocessen. Urvalet sker bland de sökande till anställningen. Var vänlig meddela i din ansökan om du är intresserad av vikariatsanställningen.
Din ansökan ska innehålla:
• CV/meritförteckning
• relevanta intyg och betyg
• Pedagogiska meriter som ska redovisas på separat blankett som rekvireras från Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter.
Vid frågor om din ansökan, vänligen kontakta rekrytering@du.se
.
Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2025-11-10
Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/
På Högskolan Dalarna är du med och skapar framtiden. Vårt uppdrag är att utbilda och forska kring aktuella frågor. I nära samarbete med näringsliv och omgivande samhället skapar vi spännande möjligheter och erfarenheter för både studenter och medarbetare. Vi är en akademisk miljö som bygger på öppenhet, mod och ansvar och för oss är våra medarbetares kompetens och kreativitet viktig. Högskolan Dalarna är en högskola med två campus som lockar studenter och forskare från hela världen. Hos oss studerar ca 17 500 studenter och vi är ca 750 anställda.
