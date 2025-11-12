Unika Augustendals daglig verksamhet söker stödassistent
2025-11-12
Om Augustendals DV
Unika Augustendals dagliga verksamhet är en auktoriserad utförare av daglig verksamhet, i egen regi enligt LOV på uppdrag av Nacka, Tyresö och Stockholms stad. Vi vänder oss till personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd i yrkesverksam ålder, enligt 9 § 10 LSS personkrets 1. Augustendals dagliga verksamhet har sedan uppstart i januari 2016 vuxit snabbt i både antal arbetstagare och i verksamhetsinnehåll. Vi har plats för 28 arbetstagare. På Augustendals dagliga verksamhet ges varje enskild individ möjlighet till en meningsfull och utvecklande sysselsättning. Vi arbetar för social gemenskap och ökad delaktighet i samhällslivet.
Verksamheten är belagd vid Nacka Strand, omgiven av vacker natur med promenadmöjligheter. Lokalerna är ljusa och inbjudande. Enskilda eller delade arbetsrum erbjuds utifrån den miljö som den enskilde behöver. Verksamheten har ett basutbud av aktiviteter och arbetsuppgifter som anpassas efter den enskildes specifika intressen, önskemål och behov. För oss är det viktigt att arbetstagarna är med och formar verksamheten genom delaktighet och önskemål, vilket görs genom inflytanderåd.
Om rollen som Stödassistent
Som stödassistent kommer du att arbeta med att ge individuellt anpassat stöd till personer med funktionsvariationer, med målet att främja deras självständighet och välbefinnande i vardagen. Du kommer att stödja brukarna i deras dagliga rutiner och aktiviteter, utifrån deras behov och förmågor, och alltid ha deras personliga genomförandeplan som utgångspunkt.
Vi arbetar med ett salutogent och pedagogiskt förhållningssätt, där vi utgår från varje individs unika styrkor och resurser. Målet är att brukarna ska uppnå så stor självständighet som möjligt och kunna leva ett meningsfullt liv med hög livskvalitet. Som stödassistent arbetar du utifrån tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande för att skapa trygghet och förutsägbarhet i brukarnas vardag. Samtidigt har vi ett starkt fokus på att arbeta professionellt och effektivt inom verksamhetens resurser och budget.
Kvalifikationer Mycket god förmåga i svenska i tal såväl som skrift.
God datorvana, erfarenhet av dokumentation.
Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
Gymnasial utbildning som tex barn-och fritidsprogram, vård-och omsorgsprogram, eller eftergymnasial utbildning tex stödpedagog, socialpedagog eller högskoleutbildning inom relevant område. Du kan också var musik- eller konst/ hantverkspedagog.
Meriterande om du därtill har Erfarenhet av psykiatri, AKK och lågaffektivt bemötande.
Arbetat med komplexa stödbehov.
Anställningsvillkor Anställningsform: Månadslön Tjänstgöringsgrad: 90% Arbetstid: Måndag - Fredag Tillträde: Enligt överenskommelse, vi ser positivt på om du kan tillträda inom kort. Kollektivavtal: Vi är kollektivavtalsbundna till Vårdföretagarna/Kommunal, Bransch E.
Vad kan vi erbjuda dig?Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessenFöre eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. Sista ansökningsdag 20251130 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo/UnikaUnika är en del av Attendo, som är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom LSS. Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan!Tillsammans för en meningsfull vardag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Verksamhetschef Elisabeth Lindberg, elisabeth.lindberg@unika.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Unika LSS Omsorg Sverige AB
(org.nr 556664-4257), http://www.unika.se Arbetsplats
Unika Kontakt
Elisabeth Lindberg elisabeth.lindberg@unika.se Jobbnummer
9601636