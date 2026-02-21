Uniformerad väktare
2026-02-21
Plan B Bevakning AB är ett auktoriserat bevakningsföretag med ursprung och huvudkontor i Göteborg. Vi är specialiserade på civil bevakning och kontrolltjänster i publika miljöer med butikskontroll som kärnverksamhet.
Läs mer om oss på http://www.planbbevakning.se
Vi söker nu uniformerad väktare till vår säksupport i Göteborgsområdet.
Som väktare på vår säksupport så kommer du i huvudsak att utföra bevakningspass hos våra kunder och köra på larm när de behöver stöttning av olika anledningar. Ni kommer att ingå i ett tight arbetslag med mycket kunniga, engagerade och motiverade kollegor.
Du har minst ett par års erfarenhet från bevakningsarbete i publika miljöer och/eller som butikskontrollant och strävar efter att utvecklas och förbättra dig i din yrkesroll. Plan B bevakning levererar tjänster av hög kvalitet med våra kunder och medarbetare i fokus.
Vi strävar alltid efter att ge "det lilla extra" till såväl våra medarbetare som kunder och lägger därför stor vikt på dina personliga egenskaper.
Vår framgång hänger på att vi har skickliga, motiverade och framgångsrika medarbetare.
Kännetecknande för våra medarbetare är följande och vi lägger därför stor tyngd på dessa personliga egenskaper hos dig som vill bli en i gänget:
• Ansvarskännande
• Omdömesgill
• Noggrann
• Flexibel
• Stresstålig
• God förmåga att kommunicera med människor
• Lugn och stabil
• Serviceinriktad
KRAV:
För anställning inom Plan B Bevakning AB kräver vi följande:
Bli godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag
Godkänd i de för arbetsuppgifterna fastställda utbildningarna
Gymnasieutbildning med godkänt resultat i svenska/engelska motsvarande betyg 3/G
På förfrågan genomgå lämplighetstest och läkarundersökning/drogtest med godkänt resultat
B-körkort och tillgång till egen bil
Ostraffad
Ordnad privatekonomi
Godkänd, giltig väktarutbildning (Vu1 och Vu2) och BK utbildning krävs för den aktuella tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
