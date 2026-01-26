Ungdomskonsulent till Järva stadsdelsförvaltning
2026-01-26
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss!
Vill du stötta unga 16-29 år som i dagsläget saknar sysselsättning? Är du en självständig problemlösare? Är du bra på att skapa relationer med ungdomar, samverkanspartners, föreningar, trossamfund och arbetsgivare? Då ska du söka arbetet hos oss, som ungdomskonsulent med fokus på unga utan sysselsättning.
Gruppen unga som varken arbetar eller studerar förkortas UVAS. Denna grupp ligger högre i Järva jämfört med Stockholm stad som helhet. Att jobba som ungdomskonsulent med fokus på unga utan sysselsättning hos oss är att göra skillnad. Du anställs av Järva Stadsdelsförvaltning och den jobbcoach som anställs av Arbetsmarknadsförvaltningen blir din närmsta kollega och ni utgör tillsammans ett UVAS-team. UVAS-verksamheten finns i Tensta, Rinkeby och Husby.
Vi erbjuder dig
Läs gärna mer om Stockholms stads förmåner här.
Din roll
Inför 2026 intensifierar Järva stadsdelsförvaltning och Arbetsmarknadsförvaltningen sin samverkan, för att kraftigt minska antalet UVAS i stadsdelsområdet. Vi benämner denna samverkan som en gemensam UVAS-satsning, som syftar till att skapa nya gemensamma arbetssätt för att nå målgruppen. Utöver intern samverkan mellan olika förvaltningar i staden, ingår samverkan med civilsamhälle, näringsliv och trossamfund i Järva.
Arbetet innebär stor variation och exempel på arbetsuppgifter är:
Uppsökande och motiverande arbete
Samverka med stadsdelens fältassistenter, skolsocionomer, arbetsmarknadskonsulenter samt Jobbtorg Ungas samtliga funktioner
Hitta vägar vidare mot arbete och/eller studier utifrån individens förutsättningar och önskemål
Utifrån identifierade behov planera föreläsningar, events och rekryteringsträffar
Erfarenheter och kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Socionomexamen eller annan högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Erfarenheter av att bygga relationer med ungdomar och de som kommer i kontakt med unga.
Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.
Datorvana och vana att arbeta i Officepaketet.
God förmåga att uttrycka dig väl på svenska och engelska, både i tal och skrift.
God erfarenhet av dokumentation och administration.
Vi ser det även som meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete i socialt utsatta områden.
Goda kunskaper inom arbetsmarknadsfrågor.
Vi ser gärna att du är en kreativ och prestigelös person som trivs med att tänka nytt och hitta lösningar som möter målgruppens behov på ett flexibelt sätt. Du är bekväm med att ta kontakt med olika professioner och har inga problem med att hålla i presentationer eller representera verksamheten i olika sammanhang. Du är inte rädd för att prova nya arbetssätt eller metoder, utan ser det som en naturlig del av att utveckla arbetet och anpassa det till målgruppens förutsättningar.
Rollen som ungdomskonsulent innefattar uppsökande och relationsskapande arbete i stadsdelsområdet, utifrån det kommer en del av arbetstiden vara förlagd efter ordinarie kontorstid.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan!
Din ansökan
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!
För att möta dagens och framtidens utmaningar bildades Järva stadsdelsförvaltning 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas att du som söker vill utvecklas tillsammans med oss.
kan du läsa mer om Järva stadsdelsförvaltning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
