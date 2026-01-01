Ungdomscoach vikariat
Tjänsten är placerad inom Kultur- och fritidsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi erbjuder alla som bor och verkar i Linköpings kommun ett brett och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!

Arbetsuppgifter
Vi söker nu en engagerad och driven Ungdomscoach som vill vara med och skapa meningsfull fritid och stödja unga i deras personliga utveckling.
I rollen som ungdomscoach ansvarar du för att möjliggöra en delaktighet hos ungdomarna och till inflytande och självbestämmande över sin fritid. Uppdraget innebär bland annat att coacha ungdomar i HBTQI+ verksamhet och motivera dem till självorganisering. Du kommer samarbeta med kommunala verksamheter, föreningar och organisationer för att organisera hållbar verksamhet för vår målgrupp. Vidare ingår det att vara med att utveckla och driva Ung Zon och HBTQI+ verksamheten framåt. Hos oss kommer du att ingå i ett litet men engagerat team som brinner för att arbeta med ungdomar i HBTQI+ verksamhet och har en stark tro på deras förmågor.
Arbetstiden är förlagd utifrån ungdomarnas behov, vilket innebär att den huvudsakliga arbetstiden är under eftermiddag, kväll och helg. I praktiken innebär det tre kvällar i veckan.
Din arbetsplats
Ung Zon är en nybildad ungdomsverksamhet där ungdomar mellan 13 och 18 år kan mötas, skapa och utvecklas tillsammans. Ung Zon är en sammanslagning av olika ungdomsverksamheter där syftet med sammanslagningen är att skapa en starkare och mer samlad röst för ungdomar i Linköping. Genom att erbjuda ett brett utbud av aktiviteter och möjligheter ska alla ungdomar, oavsett bakgrund eller intresse, ha en plats där de kan utvecklas och känna sig trygga. Genom samverkan med föreningar, samhällsorganisationer och civilsamhället öppnar vi upp nya vägar och skapar förutsättningar för ungas självorganisering. Verksamhetens utgångspunkt är en främjande verksamhet där vi lägger stor vikt på trygghets- och säkerhetsarbete.
Ung Zon finns i Berga, Ekholmen, Lambohov, Linghem, Ljungsbro, Malmslätt, Ryd och Skäggetorp och Arbis-huset. Nu söker vi en ungdomscoach till teamet på Arbis med placering i verksamheten för ungdomar inom HBTQI+. Verksamhetens kärna är att erbjuda en trygg social arena där besökare kan vara sig själva utanför samhällets normer, vilket gör uppdraget som ungdomscoach till en nyckelroll för att främja psykisk hälsa och identitetsstärkande gemenskap.
Vi är en öppen aktivitetsstyrd verksamhet där deltagandet är frivilligt och till stor del kostnadsfritt. Vi lägger stort fokus på att ungdomarna ska vara aktiva och medskapande i verksamheten.
Du som söker
Vi vill att du som söker har en eftergymnasial utbildning (som lägst tvåårig) som är relevant för uppdraget, exempel på utbildning kan vara socialpedagog, fritidsledare eller samhälls- och kulturanalys. För att lyckas i det här uppdraget ser vi att du har tidigare dokumenterad erfarenhet av arbete inom verksamhet för unga. Du har kunskap om mänskliga rättigheter och FN:s barnkonvention. Då arbetet innehåller många sociala kontakter och samverkan behöver du ha goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
Vi värdesätter att du har erfarenhet av att coacha ungdomar i att själv organisera aktiviteter. Det är även ett krav att du har kunskap om HBTQI+ och att du kan arbeta normkritiskt. Du får gärna ha erfarenhet av MVP (metod för våldsprevention). För denna tjänsten är det extra positivt om du har erfarenhet av och stort intresse för arbete med just HBTQI+. Du får gärna vara uppdaterad om den senaste forskningen inom ungdoms- och fritidsverksamhet och ha kunskap om de Europeiska principerna och riktlinjerna (Chartern)
För att lyckas och trivas i det här uppdraget behöver du vara trygg i dig själv och ha förmåga att skilja på det personliga och professionella. Du har god självinsikt och är väl medveten om dina styrkor och utvecklingsområden i mötet med ungdomar. Du samarbetar väl med andra människor samt lyssnar och kommunicerar på ett konstruktivt sätt. Du har god förmåga att hantera konflikter och bibehåller ditt lugn under pressade situationer. Arbetet innebär många kontakter med såväl ungdomar som andra aktörer vilket kräver att du tar initiativ och är socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. För att trivas hos oss behöver du ha god förmåga att anpassa dig till ändrade omständigheter, då ingen dag är den andra lik.
Sist men inte minst ska du ha en tro på ungas förmågor, se deras styrkor samt drivas av viljan att stödja unga i deras personliga och sociala utveckling.
Brinner du också för ungdomsverksamhet? Välkommen med din ansökan!
Övrig information
Tillträde: snarast
Anställningsform: Vikariat mellan 2026-01-10 t.om. 2026-09-30
Sysselsättningsgrad: 75-100%
Antal lediga befattningar: 1
Tillsammans formar vi framtidsstaden
Linköping är en av Europas mest innovativa städer och möjligheternas kommun. Med energi, mod och hjärta gör vi vår stad ännu bättre. Vi drivs av nyfikenheten och viljan att hitta nya lösningar. Och av att förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för våra invånare.

Ersättning

Enligt avtal
