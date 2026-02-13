Ungdomscoach till Ranagård
2026-02-13
Vi söker en engagerad ungdomscoach till Ranagård som är grym på coachning och bemötande.
Halmstads kommun startade 2024 upp en helt ny mötesplats på Rangård i en större grundskola och anpassad skola, där även ett integrerat folk-, skolbibliotek och mötesplats för unga ingår. Detta är Halmstads första kombinerade mötesplats för unga och bibliotek med inriktning på enbart barn och unga samt deras vuxna. I denna verksamhet har vi tillgång till många olika kreativa lokaler, vi arbetar tätt ihop med skolan och andra förvaltningar, och vi når ut till elever i anpassad skola. Verksamheten bygger på trygghet, ansvarskänsla, sammanhang och attraktivitet, med ett stort fokus på delaktighet i utvecklingen av verksamheten. Vårt uppdrag är bland annat att inspirera, berika och möjliggöra en jämlik och meningsfull fritid för barn och unga i Halmstads kommun.
Som ungdomscoach arbetar du med unga i årskurs 5-9, samt unga med funktionsnedsättning i årskurs 6- 1:an på gymnasiet. Du bistår biblioteksbesökare som är barn i åldern 0-16 år samt deras viktiga vuxna. I tjänsten ingår att samverka med närliggande skolor och andra externa aktörer i stor utsträckning. Arbetssättet på Flow innebär att ungdomscoacher och bibliotekarier arbetar tätt tillsammans för att skapa en attraktiv verksamhet för alla våra besökare. Ungdomscoachernas primära uppdrag är relationsbyggande samt att möjliggöra ungdomars inflytande och delaktighet. Det uppnår vi genom att stötta och coacha ungdomarnas idéer samt arbeta inkluderande och utåtriktat för att möta ungas behov. Det dagliga arbetet utgår ifrån ett främjande perspektiv och bygger på ungas och ungdomarnas intressen. Som ungdomscoach är du med leder och planerar ett brett utbud av olika tema- och gruppaktiviteter såsom såsom idrottsaktiviteter, kulturupplevelser, kreativt skapande, dans med mera.
Kvälltjänstgörning ingår i tjänsten.
Vi söker dig som:
- Har fritidsledarutbildning eller annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
- Har minst 5 års erfarenhet av att arbeta med barn och unga
- Har ett genuint intresse för ungdomsfrågor och ser unga som en resurs
- Har ett gott bemötande, har lätt för att skapa nya kontakter och bygga förtroendefulla relationer
- Är strukturerad och kan arbeta självständigt likväl som i grupp
- Är ansvarstagande, har god initiativförmåga och vågar prova på nya saker
- Har goda tekniska kunskaper inom VR, dator- och tv-spel
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Övrig information
Kulturförvaltningens verksamheter berikar människors liv genom bibliotek, mötesplatser för unga, konst och annan kulturverksamhet.
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet!
