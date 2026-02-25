Ungdomscoach
2026-02-25
Campus Nyköping utvecklar och erbjuder utbildningar och projekt som ger studerande och arbetsmarknad efterfrågad kompetens. Med hjälp av vårt stora nätverk av arbetsgivare, högskolor och myndigheter fångar vi upp framtidens behov inom olika yrken. Resultatet är verklighetsförankrade utbildningar där lärandet ofta leder till jobb, som i sin tur leder till tillväxt och utveckling i vår region. Här finns studerande på universitets- och högskoleutbildningar, yrkeshögskoleutbildning, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, anpassad utbildning och sfi. Campus Nyköping hanterar också feriepraktik för ungdomar och det kommunala aktivitetsansvaret.
Med engagerad personal, inspirerande miljö och en välkomnande stad alldeles intill, är Campus Nyköping en levande mötesplats där var och en kan påbörja resan mot ett nytt liv. Campus Nyköpings organisatoriska värdeord är värdskap, kvalitet och samverkan.
I den här rollen kommer du att ingå i KAA-teamet som är en del av verksamheten inom Campus Nyköping Ungdom. Inom verksamheten arbetar rektor, lärare, samordnare, ungdomscoacher och Syv.
Campus Nyköping söker ytterligare en Ungdomscoach som vill göra skillnad för ungdomar som saknar fullständig gymnasieexamen. I rollen som Ungdomscoach ingår du i teamet som arbetar med kommunens aktivitetsansvar. Uppdraget handlar om att kontakta, stödja, handleda och motivera ungdomar att återuppta eller påbörja utbildning eller annan lämplig insats. Det är ett stimulerande uppdrag där du utifrån stort eget ansvar är med och utvecklar verksamheten. Viktiga arbetsuppgifter är uppsökande arbete, kartläggningssamtal, coachning, motiverande samtal, dokumentation och uppföljning. Du samverkar med socialtjänst, avlämnande skolor, arbetsförmedlingen, vårdnadshavare och andra organisationer/myndigheter utanför skolan.Kvalifikationer
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vill att du känner igen dig i följande:
• Du har mångårig erfarenhet av att arbeta med ungdomar med en komplex problematik (psykosocial problematik, NPF).
• Du har en akademisk utbildning med inriktning mot pedagogik, socialt arbete, beteendevetenskap eller liknande.
• Du är engagerad och har en stor förmåga att möta varje enskild individ och ett intresse av att arbeta med ungdomar som av olika anledningar inte lyckats i skolan.
• Du har en helhetssyn som omfattar både kunskapsutveckling och social utveckling hos ungdomarna.
• Du har dokumenterad erfarenhet av coachning och motiverande samtal (MI)
• Du har ett strukturerat arbetssätt, är prestigelös, flexibel och en självgående lagspelare.
• Erfarenhet av kommunalt aktivitetsansvar är meriterande.
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat byggs Ostlänken som är en 16 kilometer ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Det byggs också nya resecentrum: ett i centrala Nyköping och ett vid Stockholm Skavsta flygplats. Utvecklingen kommer att påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
