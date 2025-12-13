Ungdomsambassadör hos Sparks Generation!
2025-12-13
Vill du vara med och inspirera unga till en rolig och meningsfull fritid? Trivs du på en aktiv arbetsplats med ett gott syfte i fokus?
Då passar du bra in som ambassadör hos oss på Sparks Generation!
Vi söker dig som vill vara en bra förebild för och är bra med barn och unga, gillar att möta och prata med människor och är aktiv och initiativtagande. Du är utåtriktad och trygg i dig själv. Du har ett eget intresse som du aktivt ägnar dig åt. Det kan vara inom konst, musik, sport, friluftsliv, scouter, schackklubben och så mycket mer...!
Om det här är du - ansök nu och joina vårt team! Så ansöker du
Detta är ett deltidsjobb.
Sparks Generation
