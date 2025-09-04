Unga Driva Säljare
Kundkontakter Helsingborg AB / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2025-09-04
Vi söker dig som är motiverad, engagerad, driven och som vill jobba med försäljning.
Bli en del av vårt härliga team. Hos oss får du utbildning och möjligheten att ta nästa steg i din karriär
Vi söker dig som:
Kan jobba heltid, Måndag - Fredag
Talar och skriver flytande svenska
Har starka kommunikationsförmågor
Är målmedveten och drivs av positiva resultat
Vill utvecklas inom försäljning och service
Vad vi erbjuder:
En konkurrenskraftig lön plus hög provisionsmodell.
Utbildningar och daglig coachning
Möjligheten att klättra inom företaget
Jobba i centrala Malmö
Anställningsvillkor: Tillsvidareanställning med inledande provanställning 6
Är du redo att ta nästa steg i din karriär?
Skicka in din ansökan direkt då vi rekryterar löpande.
Om Kontaktpartner
Kontaktpartner är ett dynamisk och framåtblickande företag som hjälper Sveriges främsta varumärken. Med vår kärnkompetens inom försäljning och marknadsföring, fokuserar vi på att skapa värde för våra kunder. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kundkontakter Helsingborg AB
(org.nr 559432-7107), https://https://kontaktpartnerjobb.teamtailor.com Arbetsplats
