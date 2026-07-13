Undersköterskor/vårdbiträden
Gnesta kommun, Socialförvaltningen / Undersköterskejobb / Gnesta Visa alla undersköterskejobb i Gnesta
2026-07-13
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I Gnesta kommun är vi 850 medarbetare som arbetar engagerat med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Du är varmt välkommen att bli en av oss.
Tjänsten är placerad på socialförvaltningen som arbetar för att erbjuda invånarna i Gnesta kommun en god och tillgänglig service utifrån individens egna behov. Vi ansvarar för kommunens omsorg för individ och familj, äldre, personer med funktionsnedsättning, den kommunala hälso- och sjukvården samt arbetsmarknad, integration och vuxenutbildning. Förvaltningen arbetar på uppdrag av socialnämnden.
3 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Vi söker nu fler undersköterskor/vårdbiträden för månadsanställning till Hemtjänst Gnesta Landet som tillsammans med oss vill ge våra omsorgstagare inom äldreomsorgen bästa möjliga vård och omsorg.
Arbete inom hemtjänsten innebär att du stödjer och hjälper omsorgstagaren i dennes eget hem utifrån beviljade insatser. I ditt arbete ingår praktisk hjälp med personlig hygien, stöd vid måltider, aktiviteter, tvätt, städning, inköp, ledsagning vid exempelvis läkarbesök, social dokumentation med mera.
Du utför även hälso- och sjukvårdsuppgifter efter instruktion och delegering från sjuksköterska, till exempel att ge insulin och medicin. Som undersköterska/vårdbiträde i hemtjänsten får du ett varierande arbete där du bidrar till ett värdigt och meningsfullt liv.
Arbetstiderna är varierande och kan omfatta både dag, kväll, natt och helg.Kvalifikationer
Vi värdesätter lämplig omvårdnadsutbildning, gärna undersköterska. Du behöver ha ett gott bemötande, förmåga att ge människor stöd och hjälp och vara genuint omtänksam, engagerad och ansvarstagande i ditt arbete.
Du måste vara 18 år fyllda och behärska god svenska i tal och skrift. Eftersom social dokumentation sker digitalt är även datakunskap och förmåga att hantera digitala verktyg nödvändig.
Då Hemtjänst Gnesta Landet har många omsorgstagare på landsbygden och i Gnestas ytterområden är körkort B ett kravmen även gång- och cykelturer förekommer.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-09-01 , upphör: 2027-08-31 .
Som medarbetare i Gnesta kommun ska du känna dig trygg och kunna ha en god balans mellan fritid, familjeliv och jobb. Du har flera fina anställningsförmåner, till exempel friskvårdsbidrag, utökad föräldraledighet och ett bra försäkringsskydd. Läs mer om kommunens anställningsförmåner på gnesta.se/anstallningsformaner.
I vissa rekryteringar begär vi att du visar upp registerutdrag från Polismyndigheten. Detta är en del av vårt arbete för att skapa en trygg och säker verksamhet för barn, äldre och andra personer som kan vara särskilt utsatta.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, och välkomnar därför sökande med olika erfarenheter och bakgrund.
Gnesta kommun har tagit ställning till kanaler och marknadsföring för rekrytering. Vi undanber oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335835". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gnesta Kommun
(org.nr 212000-2965)
Västra storgatan 15 (visa karta
)
646 80 GNESTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gnesta kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Agnieszka Bachmura agnieszka.bachmura@gnesta.se +46158275099 Jobbnummer
10000688