Undersköterskor utför under varje dag! Sörgården

2026-01-30
Som undersköterska på Sörgården har du stimulerande och varierande arbetsuppgifter. Ditt uppdrag är att skapa förutsättningar för att våra boende trivs och får en innehållsrik och trygg vardag.
Du är en person som värnar om självbestämmande, trygghet, meningsfullhet och sammanhang, integritet, individanpassning och delaktighet samt har ett gott bemötande.
Som undersköterska förväntas du administrera medicin och utföra delegerade hälso- och sjukvårdande uppgifter. Du arbetar med boende som har stora variationer i sitt behov.
I arbetsuppgifterna ingår även dokumentation och kontaktmannaskap.
Hos oss får Du ett flexibelt arbete med både eget ansvar och samarbete på en plats att göra skillnad genom tanke och omtanke, och där alla har betydelse.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med genomgått omvårdnadsprogram eller motsvarande och gärna har arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg med erfarenhet/ utbildning i demens.
Som person är du ansvarstagande och professionell i ditt bemötande. Du har ett genuint intresse av att arbeta med människor och är bra på att bygga relationer med boende, anhöriga och kollegor.
Du är flexibel, nytänkande och vill utveckla både dig själv och verksamheten. Vi ser gärna att du har erfarenhet av Combine och Time Care. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Tänk på att undersköterska är en skyddad yrkestitel from 1 juli 2023 och att du som söker har ansökt och fått ditt intyg om att du har rätt att använda skyddade yrkestiteln, alternativt har du en tillsvidareanställning som undersköterska i en annan verksamhet.
ÖVRIGT
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval och förbehåller oss därför rätten att påbörja intervjuarbetet innan ansökningstidens slut. Skicka därför in din ansökan så fort som möjligt.
Om du har du skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta rekryterande chef, istället för att söka via vårt digitala system. Vi hjälper dig vidare på ett säkert sätt.
Vaggeryds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
