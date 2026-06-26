Undersköterskor till Oplanerade insatser
Trollhättans Kommun / Undersköterskejobb / Trollhättan Visa alla undersköterskejobb i Trollhättan
2026-06-26
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Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Om verksamheten
Vi är en stödfunktion inom hemtjänstorganisationen som arbetar med oplanerade insatser och fungerar som ett flexibelt stöd till våra ordinarie hemtjänstgrupper.
Vårt uppdrag är att avlasta genom att åka på larm och akuta insatser, så att övriga hemtjänstgrupper kan fokusera på sina planerade besök och skapa kontinuitet för brukarna.
Utöver oplanerade insatser ansvarar vi även för välfärdsteknik inom hemtjänsten, exempelvis installation, felsökning och uppföljning av tekniska lösningar i hemmet.
Vi är mitt i en spännande utveckling där vi tillsammans arbetar för att skapa verksamheter i framkant med hög kvalitet i fokus. Vill du vara med och forma framtidens vård och omsorg i Trollhättan? Då hoppas vi att du vill bli en del av oss!
Uppdraget
Att arbeta på enheten för oplanerade insatser är varierande där ingen dag är den andra lik. Uppdraget innebär att åka hem till våra omsorgstagare som har kallat på hjälp via sitt trygghetslarm. Larmen inkommer digitalt via en app samt att vi därefter prioriterar larmen utifrån behov. Efter varje larm rapporterar och dokumenterar vi insatsen.
En annan viktig del av vårt arbete är att fånga upp oförutsedda händelser i verksamheten. När det uppstår situationer där planeringen för ordinarier hemtjänstgrupper inte håller – finns vi där som stöd. Det kan innebära att vi tar över planerade besök eller rycker in där behovet är som störst.
Arbetstiderna är dag/kväll, både vardag och varannan helg. Fördelningen utav arbetspassen är ca 50% dag samt 50% kväll men kan variera i mindre omfattning.
Vi som arbetar på enheten för oplanerade insatser är undersköterskor, vårdbiträden och samordnare. Hos oss erbjuds du ett meningsfullt arbete där du får möjligheten att utveckla din kompetens och vi lär mycket av varandra. Då vi som arbetsgivare uppmanar till en aktiv fritid har du som medarbetare i Trollhättans Stad friskvårdsbidrag och förmånliga träningskort på flera olika träningsanläggningar.Publiceringsdatum2026-06-26Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Har du arbetslivserfarenhet inom liknande uppdrag eller hemtjänst, ses detta som meriterande. Eftersom du kommer arbeta över hela Trollhättans stad är det en fördel om du har god geografisk kännedom eller känner dig trygg i att navigera med hjälp av GPS.
Du ska även ha god vana och vilja att arbeta på delegation. Då dokumentation är en viktig arbetsuppgift krävs det att du kan uttrycka dig väl i det svenska språket, både i tal och skrift. För tjänsten krävs god datorvana och erfarenhet av att arbeta i olika administrativa system. B-körkort för manuell växellåda är också ett krav.
Vidare ser vi att du är engagerad i ditt uppdrag, flexibel samt villig att bidra till verksamhetens utveckling. Detta är viktigt då vi befinner oss i en tidsperiod där det händer mycket inom organisationen.
För att lyckas och trivas i rollen är du trygg i dig själv och kan agera självständigt. När tempot är högt har du förmågan att behålla lugnet, strukturera och ha god prioriteringsförmåga. Det är en fördel om du har ett tekniskt intresse och är nyfiken på utveckling med hjälp av väldfärdsteknik. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsinformation
• För att kunna anställas som undersköterska behöver du uppvisa ett yrkesbevis från Socialstyrelsen
• Du behöver även kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Detta beställer du via polisens hemsida Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten Välj belastningsregistret "Äldre eller vuxna med funktionsnedsättning".
• Intervjuer kommer ske i augusti
• Tjänsterna tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas
• Avser fem tillsvidareanställningar med start enligt överenskommelse
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trollhättans Kommun
(org.nr 212000-1546), http://www.trollhattan.se
Gärdhemsvägen 9 (visa karta
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461 32 TROLLHÄTTAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Trollhättans Stad Kontakt
Rekyteringspartner
Jenny Råding 0520-495339 Jobbnummer
9979963