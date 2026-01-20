Undersköterskor till Lungavdelning i Lund
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Undersköterskejobb / Lund
2026-01-20
Gör skillnad. Varje dag.
Känslan av att vara välkommen, trygg, ha en bra arbetsmiljö och få stöd när det behövs, samt möjligheten att utvecklas inom sin profession och känna samhörighet, tillsammans med avancerade och omväxlande patientflöden där ingen dag är den andra lik, är några av anledningarna till att personalen väljer att arbeta hos oss. Låter detta som något du vill vara en del av? Då är du varmt välkommen till Lungavdelning Lund.
Lungavdelningen Lund är en avdelning med dubbelkompetens inom både thoraxkirurgi och lungmedicin. Vi kan erbjuda just dig en arbetsplats där du oavsett yrkestitel kan känna dig som en viktig del av vår verksamhet. Hos oss är det viktigt att du känner att din kompetens och erfarenhet tas tillvara och används på bästa sätt.
För oss är en god arbetsmiljö oerhört viktigt och vi tror att det finns många sätt att skapa en hållbar vård på. Vi tror gott om varandra, vi lyfter de problem som uppkommer och vi löser dessa tillsammans. Samhörighet, bra kommunikation, prestigelöshet, utbildning, arbetsmoral och trivsel är några av de delar som vi arbetar med och tror på.
På avdelningen har vi idag 14 vårdplatser och behöver anställa fler undersköterskor för att upprätthålla vårdkvalitén som vi strävar efter. På våra vårdplatser vårdas patienter med olika sjukdomar i thorax såsom lungcancer, pneumothorax, trauman och deformiteter i thorax, och diverse lungsjukdomar. Vi vårdar patienter under transplantationsutredningar, efter genomgången transplantation, trackeotomerade patienter och bedriver palliativ vård med mera.
Är du stolt över ditt yrke och nyfiken på att lära mer? Då vill vi träffa dig.
Titta gärna in på vårt instagramkonto: suslungavdelninglund för att få en bild av vår vardag!Publiceringsdatum2026-01-20Arbetsuppgifter
Verksamheten bygger på teamarbete där vi alla strävar efter att ge våra patienter en högklassig vård. Arbetet är väldigt utmanande, tekniskt lärorikt samt ger djup kunskap inom både medicinsk, kirurgisk pre-/postoperativ- och palliativ vård. I rollen som undersköterska på vår avdelning kommer du att vara en viktig del av ett team som driver vården och avdelningen framåt.
Vi vill att du som undersköterska ska vara en del av den patientnära vården, men också vara delaktig i våra utvecklingsprocesser och driva våra frågor kring rutiner på avdelningen. Verksamheten arbetar utifrån tydliga och uppsatta mål som kontinuerligt följs upp. En fördelaktig arbetstidsmodell tillämpas i form av ett kvotsystem. Schemaläggning sker dag, kväll och natt med tjänstgöring två av fem helger. Önskeschema tillämpas och anpassas efter verksamhetens behov.
Hos oss erbjuds du fyra veckors väl genomarbetat individuellt introduktionsprogram med tilldelad handledare. Vårt introduktionsprogram syftar till att ge dig en trygg grund att arbeta vidare på, men också en insikt i hur vi arbetar inom de olika delarna av vårt verksamhetsområde.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. Du har goda språkkunskaper i svenska i såväl tal som skrift. Vidare ser vi gärna även att du har några års erfarenhet av att arbeta som undersköterska Vi lägger stor vikt i kompetens och erfarenhet från sjukhus sen tidigare, då det snabbt kan bli akuta situationer som kräver snabbt agerande av undersköterskor och att kunna uppmärksamma tidiga tecken på försämring hos en patient kan vara avgörande. Tidigare erfarenhet av lungmedicinsk, thoraxkirurgisk, palliativ eller onkologisk vård är meriterande.
Du som söker är en engagerad och driven person med stark framåtanda samt ett tydligt intresse för utveckling och kontinuerligt lärande. Ett gott samarbete ses som en självklarhet och främjas genom ett aktivt kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Vidare känner du ett starkt engagemang och har en lösningsinriktad samt positiv inställning. Det är viktigt att du uppskattar ett högt flöde och utmaningar i det dagliga arbetet och ser detta som positivt samt lärorikt.
Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering och intervjuer kan komma att genomföras under ansökningstiden. Är du en engagerad och stolt undersköterska med vilja att utvecklas är du varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag.
Som extra bonus erbjuder arbetsplatsen dessutom Skånes kanske bästa utsikt från plan 12 i Blocket.
ÖVRIGT
Observera att du behöver bifoga intyg/betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning för att din ansökan ska ses som komplett. Har du fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska även detta bifogas i ansökan.
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen eller ett intyg att du var tillsvidareanställd den 1 juli 2023. Har du inte detta bevis anställs du som omvårdnadsassistent och anställningen är visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
