Undersköterskor till Korttidsboendet Haga Park
Båstads Kommun / Undersköterskejobb / Båstad Visa alla undersköterskejobb i Båstad
2025-09-05
Omgivet av hav i tre väderstreck, med vacker natur och goda kommunikationer är Båstads kommun en modern idyll med fullskalig service. Vårt strategiska läge på Bjärehalvön med två järnvägsstationer, närhet till flygplats och motorväg gör oss dessutom till en attraktiv pendlingskommun och kreativ mötesplats för olika människor, erfarenheter och kompetenser.
Vår vision är att vara en förebild för ett friskt liv och hållbart entreprenörskap samt att attrahera människor som vill värna det sunda livet och utveckla kunskap, kultur och affärer. Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats där vår värdegrund bygger på professionalism, arbetsglädje och respekt. Vi är en mängd olika verksamheter som tillsammans gör skillnad varje dag. Genom samarbete och utveckling samt kompetenta och engagerade medarbetare, ger vi god service till våra medborgare.
Nu söker vi dig som vill vara en del av vårt team!
Båstads kommun har ett helt nytt korttidsboende i Förslöv. Vill du hjälpa oss att göra skillnad i människors vardag är du välkommen att söka. Vi söker specialistundersköterskor, undersköterskor eller vårdbiträden med stort hjärta och engagemang, har ett rehabiliterande synsätt och vill vara med och utföra Båstads viktigaste jobb. Vårt arbete bygger på Båstads kommuns kärnvärden: professionalism, arbetsglädje och respekt. I Båstad arbetar vi dessutom med implementering av Heltidsresan.
Som medarbetare hos oss kommer du arbeta tillsammans med ett glatt gäng kollegor som vill utvecklas och påverka samt ser betydelsen av en god dialog och samarbete. För att kunna ge den bästa omvårdnaden till kortvårdens vård- och omsorgstagare söker vi just dig som vill göra detta tillsammans med oss. Det nybyggda Haga Park korttidsboende med 18 enkelrum riktar sig till vård- och omsorgstagare med olika sjukdomstillstånd som har behov av rehabilitering, kartläggning, avlastning, återhämtning, palliativ vård m.m.Publiceringsdatum2025-09-05Arbetsuppgifter
Som medarbetare arbetar du med att ge stöd och omvårdnad i vardagen utifrån vård- och omsorgstagarens behov, förmåga och önskemål som framgår av genomförandeplan. Det innebär bland annat hjälp och stöd vid personlig hygien, av- och påklädning och måltidssituationer. Vi lägger stor vikt vid ett rehabiliterande synsätt att skapa en meningsfull vardag och ge trygghet för vård- och omsorgstagarna.
Är du dessutom en person som gärna delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter samtidigt som du är öppen för att lära dig av andra så ser vi att det här är ett uppdrag för dig. Du samarbetar inte bara med dina kollegor på kortvården utan även med andra professioner såsom sjuksköterskor, sjukgymnast/fysioterapeut och arbetsterapeut. I det dagliga arbetet ingår löpande dokumentation och du deltar aktivt i det systematiska kvalitetsarbetet.
På kortvården har vi ett teambaserat, rehabiliterande arbetssätt. Du har ett starkt engagemang för människor och trivs med att arbeta genom att uppmuntra och stödja vård- och omsorgstagarens förmågor utifrån dennes förutsättningar. Du är lyhörd och har förmåga att anpassa dig till olika situationer som kan uppstå.
Arbetstiderna är dag, kväll och helg.Kvalifikationer
Vi söker dig som är specialistundersköterska eller undersköterska har du erfarenhet av likande arbetsuppgifter är det meriterande. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, söker dig som gillar att jobba med människor och är duktig på att samarbeta med andra men även jobba självständigt.
Du sätter alltid vård och omsorgstagarens individuella behov i fokus. Som person är du positiv, engagerad och prestigelös, har ett professionellt bemötande gentemot vård- och omsorgstagare, anhörig och medarbetare, vidare är du flexibel, noggrann och lyhörd.
Vi arbetar både i grupp och självständigt och därför är det viktigt att du fungerar i båda sammanhangen och har förmåga att ta egna initiativ. Har ett lösningsfokuserat
förhållningssätt och som kollega vill du vara med och bidra att skapa en god arbetsmiljö med dialog och delaktighet.
Du är medveten om syftet och vikten av dokumentation, rapportering, planering, genomförande av insatser, uppföljning och utvärdering mot det uppsatta målet. Du behärskar det svenska språket i tal och skrift , god datorvana behövs då all dokumentation sköts med hjälp av IT-stöd. Kan ta emot delegeringar av hälso- och sjukvårdsinsatser.
Kortvården har stort flöde av in- och utskrivningar, därför är det viktigt att du är flexibel och klarar av ett skiftande tempo med varierande arbetsuppgifter.
Välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att få veta mer om dig!
ÖVRIGT
Som en del i vårt hälsofrämjande arbete erbjuder vi friskvårdsbidrag. Det finns även möjlighet till löneväxling samt semesterlöneväxling där gällande avtal finns. Rökfri arbetstid tillämpas. Båstads kommun är en del av Familjen Helsingborg och genom det finns samarbetsområden för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte i regionen.
Kommunala avtal gäller. Med en tillsvidareanställning följer en skyldighet att krigsplaceras i Båstads kommun. För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Fackliga representanter nås via respektive fackförbunds webbplats.
Välkommen med din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande.
Inför rekryteringsarbetet har Båstads kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Som en del i anställningsprocessen har vi som rutin att ta registerutdrag ur polisens belastningsregister. Detta innebär att vi kommer att begära ett registerutdrag från dig innan anställning .Du beställer själv registerutdraget från Polisen och blanketten heter Kontroll av egna uppgifter. Blanketten hittar du på följande webbadress: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor - beställ gärna ditt registerutdrag redan idag.
Från och med 1 juli 2023 krävs det ett bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel för att få använda titeln undersköterska alternativt intyg från tidigare/nuvarande arbetsgivare som styrker uppgifter om tillsvidareanställning per 1 juli.
Läs mer på Socialstyrelsens webbplats: https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/information-om-skyddad-yrkestitel/ Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
