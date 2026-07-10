Undersköterskor till IVA-postop i Skövde
Västra Götalandsregionen / Undersköterskejobb / Skövde Visa alla undersköterskejobb i Skövde
2026-07-10
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, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige
Skaraborgs Sjukhus – där engagemang, omtanke och kompetens möts.
Med över 4 000 medarbetare inom ett trettiotal specialistområden arbetar vi tillsammans för att bedriva trauma- och specialistsjukvård i framkant. Vår verksamhet finns i hela Skaraborg – och vi gör skillnad för våra invånare varje dag.
Hos oss möter du kollegor som stöttar varandra i en miljö där det finns utrymme att utvecklas och ta ansvar. Bli en del av vårt team och bidra tillsammans med oss.
Läs mer på http://www.vgregion.se/skas
Verksamhetsområdet representeras av anestesi/operation, IVA/postop och sterilteknisk enhet inom SkaS och har sjukhusenheter i Lidköping, Skövde och Falköping.
Samtliga enheter arbetar tätt tillsammans, både mellan orterna och inom hela SkaS. Vi arbetar inom vårt verksamhetsområde som en helhet, vilket innebär att man som medarbetare ibland bemannar på annan ort inom SkaS för att säkerställa att patienterna får den vård och behandling som vi förväntas ge.
Vårt gemensamma mål är att sätta patienten i fokus. Vi arbetar processinriktat och kontinuerligt med verksamhetsutveckling. Viktiga egenskaper i vår verksamhet är god samarbetsförmåga, förmåga att arbeta under olika förutsättningar samt vilja till utveckling. Publiceringsdatum2026-07-10Beskrivning
Intensivvårdsavdelningen är en specialistavdelning för svårt sjuka patienter som kräver ständig övervakning, avancerad behandling och omvårdnad. På avdelningen finns avancerad medicinskteknisk utrustning för vård vid olika livshotande tillstånd. Vi vårdar både barn och vuxna från sjukhusets alla kliniker. Till enheten hör också vårdplatser för postoperativ övervakning efter operation för både inneliggande patienter och för patienter som går hem samma dag.
Som nyanställd erbjuds du en gedigen introduktion för att du ska känna dig trygg på din nya arbetsplats. Som undersköterska får du arbeta på toppen av din kompetens och erbjuds ett intressant arbete där du utvecklas i din undersköterskeroll och succesivt får ta mer ansvar för den avancerade vården hos en intensivvårdspatient.
Vi är belägna i nya, fina lokaler utformade för att möta framtidens behov av intensivvård och postoperativ vård för våra medborgare! Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska ansvarar du för patientens allmänna omvårdnad och medverkar i det medicinska arbetet under ledning av läkare eller sjuksköterska i vårdteamet. IVA-Postop bedriver verksamhet på dygnets alla timmar, vilket innebär tjänstgöring såväl dag, kväll som natt. Kvalifikationer
Du som söker har adekvat undersköterskeutbildning gärna med inriktning akutsjukvård eller specialistundersköterskeutbildning inom operation, anestesi och intensivvård. Erfarenhet från intensivvårdsarbete är meriterande.
Dina personliga egenskaper är betydelsefulla och vi söker dig som är positiv och engagerad. Du ska ha god samarbetsförmåga då vi arbetar i team runt patienten, samt en god förmåga att hantera akuta och pressade situationer. Vi kommer lägga stor vikt vid tidigare erfarenheter och personlig lämplighet.
Vill du ha ett spännande arbete som undersköterska inom intensivvård? Kom till oss! Övrig information
Vid tillsättning av tjänst kommer utdrag ur misstanke- och belastningsregistret att göras. Denna förfrågan sköts av arbetsgivaren.
Urval och intervjuer sker fortlöpande, så vänta inte med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
HR-Funktionen (visa karta
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541 85 SKÖVDE Arbetsplats
Skaraborgs Sjukhus, IVA/Postop Skövde Kontakt
Kommunal Växel 0500-478300 Jobbnummer
9999939