Undersköterskor till intensivvårdsavdelningen
Region Gävleborg, VO Anestesi / Undersköterskejobb / Gävle Visa alla undersköterskejobb i Gävle
2026-01-21
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gävleborg, VO Anestesi i Gävle
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
På intensivvårdsavdelningen (IVA) i Gävle är vi cirka 70 medarbetare som tillsammans arbetar i en trivsam och patientfokuserad miljö. Vi stödjer samtliga enheter på Gävle sjukhus och erbjuder sex intensivvårdsplatser. En viktig del av verksamheten är även Mobil Intensivvårdsgrupp (MIG). Genom vår återbesöksmottagning får vi värdefull feedback från patienter och anhöriga, vilket hjälper oss att kontinuerligt utveckla vården.Publiceringsdatum2026-01-21Arbetsuppgifter
Som undersköterska på intensivvårdsavdelningen i Gävle arbetar du i patientnära vård tillsammans med sjuksköterskor, läkare, fysioterapeuter och andra undersköterskor. I rollen är det viktigt att du har förmåga att uppmärksamma både patientens och anhörigas behov och bidra till en trygg och respektfull vårdmiljö. IVA bedriver verksamhet dygnet runt, vilket innebär att du arbetar obekväma arbetstider såsom dag, kväll, natt, helg och storhelg.
I ditt dagliga arbete kommer du bland annat att vårda och övervaka svårt sjuka eller skadade patienter som är i behov av avancerad omvårdnad och avancerad medicinteknisk utrustning, exempelvis respirator och dialys. Du arbetar i team med en sjuksköterska och tillsammans ansvarar ni för 1-2 patienter, där vårdbehovet varierar beroende på patientens tillstånd.
Som ny kollega hos oss får du:
• sex veckors skräddarsydd introduktion baserad på dina tidigare kunskaper och erfarenheter
• en personlig mentor under ditt första år
• en spännande och kunskapsintensiv arbetsplats med mycket goda utvecklingsmöjligheter.
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet. Läs mer här: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll som undersköterska och som trivs i en varierad och dynamisk arbetsmiljö. Du uppskattar att arbeta tillsammans med andra och bidrar till ett gott samarbete genom att vara lyhörd och kommunikativ gentemot kollegor, patienter och anhöriga. Som person är du empatisk, lugn, stabil och ansvarstagande, med förmåga att fatta välgrundade beslut även i pressade situationer. Du är flexibel och initiativtagande och har lätt för att växla mellan självständigt arbete och samarbete i team.
För att lyckas i rollen ska du:
• vara utbildad undersköterska
• ha tidigare arbetslivserfarenhet av akutsjukvård
• kunna kommunicera på svenska i både tal och skrift på minst C1-nivå.
Har du även tidigare arbetslivserfarenhet av intensivvård så är detta meriterande.
Information om titeln undersköterska
Den 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att man kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Du kan ansöka om beviset hos Socialstyrelsen. Har du inget bevis kan du fortsätta att arbeta inom vård och omsorg, men med en annan titel än undersköterska. I Region Gävleborg innebär det att titeln i ditt anställningsavtal kommer att vara omvårdnadsassistent tills att ditt bevis lämnas in.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/180". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198) Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Anestesi Kontakt
Susanna Blomberg, vårdenhetschef susanna.blomberg@regiongavleborg.se 026-63 70 94 Jobbnummer
9695699