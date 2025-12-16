Undersköterskor till Hemtjänst - Kvällar måndag - fredag
2025-12-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Undersköterskor till Hemtjänst - Kvällar måndag - fredag sökes. Körkort är ett krav.
Även dagtid samt kväll helger sökes.
Hemstyrkan söker nu undersköterskor som vill vara en del av ett företag som värdesätter välmående och kvalitet för både anställda och kunder.
Om Hemstyrkan
Hemstyrkan är en av de första hemtjänstutförarna i Stockholm.
Idag bedriver vi hemtjänst i 10 av 11 stadsdelar i Stockholms stad, dygnet runt, och har fyra verksamheter placerade i:
• Västerort (Råcksta,Bromma)
• Söderort Väst (Axelsberg, Hägersten)
• Söderort Öst (Hammarbyhöjden, Johanneshov)
• Innerstaden (Hjorthagen, Östermalm)
Vi har kollektivavtal
Vårt största fokus är att skapa en välmående personalgrupp, med bra schemaläggning, närvarande ledarskap och hög trivsel. Vi tror att när personalen mår bra, då sprider det sig till kunderna och skapar kvalitet i den äldreomsorg vi levererar.
Fördelar med att arbeta hos oss
Hos Hemstyrkan erbjuder vi en arbetsplats där personalens välbefinnande och professionella utveckling står i centrum. Vi arbetar i mindre arbetsgrupper med närvarande och tillgängliga chefer, och vi tillämpar inga delade turer. För dig som söker en stabil arbetssituation finns möjlighet att arbeta måndag till fredag, både dag- och kvällstid.
Vi har en tydlig tilltro till medarbetarens kompetens och förmåga. Eget ansvar och inflytande är viktiga delar av vår verksamhet, och vi arbetar med ett välfungerande kontaktmannaskap där du som undersköterska är fast omsorgskontakt vilket innebär att du ansvarar för "dina" kunder de dagar du arbetar. Varje dag och varje möte ser olika ut, vilket kräver flexibilitet och professionalitet, men ger samtidigt goda möjligheter att själv påverka ditt arbete och skapa god kvalitet för kunden.
Hemstyrkan präglas av ett närvarande och prestigelöst ledarskap. Varje enhet har både arbetsledare och chef på plats, med god kännedom om kunder, anhöriga och verksamhetens behov. Vi arbetar tillsammans med personalen, är delaktiga i vardagen och stöttar vid behov för att säkerställa en trygg och fungerande verksamhet.
Som medarbetare hos oss får du dessutom ta del av friskvårdsbidrag, vilket är en del av vårt långsiktiga fokus på en hållbar arbetsmiljö och friska, trygga medarbetare.
Din roll
Vi söker nu undersköterskor som vill bidra till att våra kunder kan bo kvar i sina hem med trygghet, kontinuitet och värdighet. Arbetet ska präglas av omtanke, kvalitet och ett professionellt förhållningssätt.
I rollen ingår att utföra omsorgs- och serviceinsatser i kundens hem samt att ansvara för kontaktmannaskap, vilket innebär att du skapar kontinuitet och följer upp kundens behov. Du kan även komma att medverka vid vårdplaneringar.
Social dokumentation utgör en central del av arbetet och vi ställer höga krav på noggrannhet, struktur och följsamhet till gällande regelverk.
Vi söker även medarbetare för extraarbete vid behov. Hemstyrkan bedriver verksamhet årets alla dagar.
Som undersköterska hos oss arbetar du med att möjliggöra att våra kunder kan bo kvar i sitt hem med trygghet, värdighet och kvalitet. Ditt arbete ska genomsyras av omtanke, professionalism och närvaro.
Vi söker även personal för extraarbete vid behov. Vi bedriver verksamhet 365 dagar om året.
Vi söker dig som är undersköterska och har en professionell inställning till yrket och till mötet med kunden. För tjänsten krävs:
• Skyddad yrkestitel som undersköterska utfärdad av Socialstyrelsen
• Manuellt B-körkort och körvana, god cykel vana och vilja att använda cykel och gå i tjänsten
• God förmåga att bemöta människor i olika livssituationer på ett professionellt, respektfullt och empatiskt sätt
• Förmåga att arbeta självständigt, ta ansvar och se helheten i uppdraget
• Stabilitet och stresstålighet, med förmåga att hantera varierande arbetsdagar
• Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
• Grundläggande kunskaper i matlagning och hemmets skötsel
Erfarenhet från hemtjänst eller liknande verksamhet är meriterande men inte ett krav.
Vill du arbeta i ett företag där personalen prioriteras, där ledningen finns nära verksamheten och där du får möjlighet att verkligen bidra till livskvalitet för dem vi hjälper, då kan Hemstyrkan vara rätt arbetsplats för dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
via e-post , bifoga cv. Vi rekryterar löpande under ansökningsperioden.
