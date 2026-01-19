Undersköterskor till Akutmottagning Hässleholm
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du arbeta i en meningsfull och varierad roll där du gör verklig skillnad för patienter i akuta situationer? Nu välkomnar vi engagerade undersköterskor till akutmottagningen på Hässleholms sjukhus, en arbetsplats med stark gemenskap, nära samarbete och stora möjligheter att utvecklas.
Välkommen till oss - det lilla sjukhuset med de stora möjligheterna! Här blir du en del av ett familjärt och sammansvetsat team där varje medarbetare är viktig. Vi värdesätter en arbetsmiljö med högt i tak och nära samarbete, vilket gör att du aldrig blir en i mängden.
Sjukhuset i Hässleholm erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med två internmedicinska avdelningar samt en rehabiliteringsavdelning, där patientintag främst sker från vår egen akutmottagning. Utöver de avdelningarna har vi en omfattande elektiv ortopedisk verksamhet och en stor mottagningsverksamhet med olika specialiteter. Vår akutmottagning är öppen för vuxna patienter som är i behov av akut vård inom medicinsk specialitet. Kvälls- och helgmottagningen har öppet på tider för patienter som inte kan vänta tills deras ordinarie vårdcentral öppnar och i dagsläget endast på helger och röda dagar.
Förvaltningen Nära vård och hälsa är under uppbyggnad och är i drift sedan 1 januari 2025. Verksamhetsområde akutvård nära vård inom förvaltningen består av de akutmottagningar i Skåne som inte har dygnet runt verksamhet samt alla kvälls- och helgmottagningar i Skåne. Här leder vi med hjärta, mod, respekt och nyfikenhet.Publiceringsdatum2026-01-19Arbetsuppgifter
I rollen som undersköterska arbetar du bland annat med triagering, övervakning och behandling av akut sjuka patienter, exempelvis vid prio 1-larm. Dina arbetsuppgifter omfattar omvårdnad, provtagning och omläggningar. Tillsammans skapar vi en dynamisk och stimulerande arbetsmiljö där flexibilitet och gott samarbete är avgörande.
Det finns även möjlighet att över tid bredda din kompetens genom arbete på Kvälls- och helgmottagningen som tillhör vår egen verksamhet, samt genom samverkan med sjukhusets medicinakutavdelning. Detta sker utifrån en anpassad introduktion som syftar till att skapa trygghet i uppdraget och en god arbetsmiljö.
Vi erbjuder dig:
• En bred grund att stå på med ett individuellt anpassat introduktionsprogram.
• Successiv kompetensutveckling med ökat ansvar i takt med din erfarenhet.
• Möjlighet att arbeta i olika positioner såsom team, larm, ortopedi och inskrivning.
• Lokala utbildningar, exempelvis S-HLR, samt återkommande övningsscenarier för att stärka din kompetens.
Tjänsten innebär arbete dag, kväll och helg enligt schema.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel, oaktat om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. Har du läst enligt tidigare programstruktur är det meriterande med inriktning akutsjukvård/sjukvård. Det är även ett krav med goda språkkunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift. Därtill har du arbetslivserfarenhet inom slutenvård. Det är meriterande om du har erfarenhet inom akutsjukvård.
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och trivs i en dynamisk arbetsmiljö med varierande tempo. Du är stresstålig, lösningsfokuserad och har förmåga att hantera flera arbetsuppgifter parallellt på ett strukturerat sätt. Du har god samarbetsförmåga, kommunicerar tydligt och bidrar till ett positivt teamarbete. Med ett stort engagemang, en positiv inställning och öppenhet för utveckling ser du möjligheter där andra ser hinder. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Kan du se dig själv som en del av vårt engagerade team? Då hoppas vi få möjlighet att lära känna dig!
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval, så vänta inte skicka in din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning. Har du inte beviset kan du komma att bli anställd som omvårdnadsassistent på visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Förvaltningen Nära vård och hälsa har funnits sedan den 1 januari 2025. Förvaltningen ansvarar för anslagsfinansierad vårdverksamhet inom nära vård. I detta innefattas bland annat mobila team och specialiserad palliativ vård, mottagningsverksamhet inom nära vård, akutvård inom nära vård, 1177 på telefon samt vissa regiongemensamma funktioner. Dessutom ansvarar förvaltningen för utveckling och uppföljning av omställningen till nära vård i Region Skåne. Antalet medarbetare beräknas bli omkring 1 000.
