Undersköterskor Solgårdens Särskilda boende

Färgelanda kommun
Färgelanda kommun är en kommun i sydvästra Dalsland med en stor arbetsmarknad inpå knuten. Kommunen erbjuder en rik mångfald av möjligheter, en vacker natur med glittrande sjöar och orörd vildmark, där du kan utöva ett aktivt friluftsliv.
Kommunen som organisation består av ca 500 medarbetare fördelat på tre sektorer; Omsorg, Barn & Utbildning, Samhällsutveckling samt en gemensam stab. Tillsammans arbetar vi för att uppnå vår vision om en trygg kommun med tillväxt och livskraft. Detta arbete utför vi med engagemang - företagsamhet - och ett gott bemötande, som är vår värdegrund!
Viktigaste mål: Tillgodose våra hyresgästers behov samt skapa meningsfull tillvaro.
Ofta förekommande arbetsuppgifter: Allmänt förekommande vård-och omsorgsarbete på ett somatiskt äldreboende. I arbetet ingår att vara kontaktperson samt att inneha ett eller flera ansvarsområden. Eftersom kommunikation och dokumentation ingår i dina arbetsuppgifter behöver du ha dokumentations- och datorvana, samt behärska svenska i tal och skrift.
Du ska kunna hantera obekväma arbetstider eftersom arbetstiden är förlagd enligt schema dag/kväll/helg.
Som undersköterska hos oss ingår du i en engagerad och kompetent arbetsgrupp som hjälps åt och stödjer varandra till utveckling. Tillsammans med dina kollegor är du en nyckelperson i nätverket runt den äldre. Du motiverar och stimulerar i vardagen utifrån varje individs förutsättningar, behov och önskemål. Arbetet innebär att ge omsorg och vård genom att se till det friska hos varje person. Vi vill att Färgelanda kommuns äldreboenden ska vara den bästa platsen att bo och åldras på. Därför fokuserar vi på varje persons individuella behov, på aktiviteter och samvaro med våra hyresgäster. I ditt uppdrag ingår att i samarbete med kollegor, förbättra, utveckla och driva verksamhetens arbete framåt. Du kommer att utföra vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegation och i arbetet ingår även dokumentation enligt gällande lagstiftning.
Krav (skallkrav): Undersköterskeutbildning (yrkesbevis krävs)
